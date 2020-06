Cos'è emerso dalle indagini

Sono emersi nuovi particolari sul dramma di Margno, in provincia di Lecco.

Mario Bressi, il 45enne che ha ucciso i suoi due gemelli, Diego ed Elena, ha inviato tre messaggi sul WhatsApp della moglie, Daniela Fumagalli sia per comunicarle che non avrebbe più rivisto i suoi figli che per addebitarle la causa di quanto fatto.

L’uomo, infatti, tra le 2 e le 3 di ieri notte, sabato 27 giugno, ha inviato i messaggi, l’ultimo dei quali sarebbe una lunga lettera in cui ha accusato la moglie di avere rovinato la loro famiglia.

Inoltre, il computer di Bressi è stato sequestrato. Lo scopo è accertare se il suo gesto sia stato preordinato o frutto di un raptus di follia.

Infine, è stata fissata per martedì prossimo, con il conferimento dell’incarico all’anatomopatologo Paolo Tricomi da parte della Procura di Lecco, l’autopsia dei due 12enni. Tramite l’esame autoptico si stabilirà l’ora del duplice omicidio e se i bambini sono stati sedati prima di essere soffocati.