Cosa è emerso dalle indagini sul dramma di Margno

Mario Bressi, che ha ucciso i suoi due figli di 12 anni, ha inviato un SMS alla moglie per informarla del suo gesto. Poi si è suicidato.

Questo è emerso da una ricostruzione degli inquirenti che stanno indagando sulla tragedia di Margno, in provincia di Lecco. I bambini, due gemelli, Diego ed Elena, sono morti per soffocamento.

Sono emersi, poi, altri drammatici particolari. Elena sarebbe stata strangolata, Diego soffocato. Gli esami tossicologici stabiliranno se prima di essere stati uccisi, i due sono stati sedati o no.

Stando a una ricostruzione, come riportato sul Corriere della Sera, infatti, l’uomo avrebbe sedato i bambini e li avrebbe uccisi dopo avere preparato la cena ma prima del lavaggio dei denti e dei pigiami indossati per la notte.

Inoltre, il 45enne, prima di uscire di casa per togliersi la vita, avrebbe girato i volti dei due figli per non guardarli.

Poi, la pubblicazione di una foto su Instagram, verso le due di notte, con la didascalia: «Coi miei ragazzi… sempre insieme».

Dopodiché l’SMS per la moglie, da cui si stava separando, per comunicarle che non avrebbe mai più rivisto i suoi figli.

La donna, giunta sul posto, ha urlato: «Svegliatevi, svegliatevi, svegiatevi», scuotendo i corpi senza vita dei suoi due figli.