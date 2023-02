Guai giudiziari per il giocatore marocchino

Il calciatore marocchino Achraf Hakimi, ex dell’Inter, oggi al Paris Saint Germain, la stessa squadra di Leo Messi, è stato accusato da una donna di 23 anni di violenza sessuale.

Stando a quanto riportato da Le Parisien, la giovane ha raccontato quanto le sarebbe successo presso la stazione di polizia di Nogent-sur-Marne, comune a sud-est di Parigi.

La donna ha dichiarato di essere entrata in contatto con il 24enne Hakimi su Instagram il 16 gennaio scorso. Sabato 5 febbraio, la 23enne avrebbe raggiunto il calciatore nella sua casa di Boulogne, a bordo di un Uber prenotato dallo stesso marocchino. Poi, la situazione sarebbe degenerata e la ragazza sarebbe riuscita a fuggire grazie all’aiuto di un amico.

Hakimi, che a causa di un infortunio ha saltato due partite di Ligue 1 (la serie A francese) con Lille e Marsiglia, si sarebbe trovato da solo a casa perché moglie e figli erano in vacanza a Dubai.

La procura di Créteil ha preso in carico il caso prima di trasmetterlo a quella di Nanterre perché i fatti si sarebbero svolti a Boulogne-Billancourt. La 23enne non ha sporto denuncia ma l’ufficio del procuratore di Nanterre ha aperto ugualmente l’inchiesta. Tuttavia, non è arrivata né una conferma né una smentita dall’ufficio del pubblico ministero che ha sottolineato come le “informazioni già rese pubbliche” sui media abbiano “minato le indagini necessarie per scoprire la verità”.