Migliaia le reazioni al post condiviso dalla pop star

La celebre popstar Madonna ha comunicato di avere gli anticorpi per il coronavirus.

L’artista, 61 anni, lo ha rivelato tramite un video pubblicato sul suo profilo Instagram (seguito da 15milioni di utenti) in cui ha raccontato quanto le è successo: «Ho fatto il test l’altro giorno e ho scoperto di aver sviluppato gli anticorpi. Domani farò un lungo viaggio in macchina, tirerò giù il finestrino e respirerò l’aria, l’aria del Covid19. Spero che ci sia un sole splendente». Migliaia le reazioni al post. La cantante sta trascorrendo il lockdown nella sua casa in California.

Visualizza questo post su Instagram #staysafe #staysane Un post condiviso da Madonna (@madonna) in data: 30 Apr 2020 alle ore 1:46 PDT

In un altro video Madonna ha annunciato di avere perso tre persone care a causa del coronavirus, compreso un cugino. Il mese scorso, invece, ha donato un milione di dollari alla Fondazione di Bill e Melinda Gates per la ricerca di un vaccino.

Ad oggi non è chiaro se la presenza degli anticorpi nel sangue sia sufficiente a proteggere da un’eventuale ricaduta.