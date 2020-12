Maria Cristina Maccà intervistata dal Corriere della Sera

Maria Cristina Maccà è stata sia la figlia che la nipote di Fantozzi, il celebre personaggio interpretato dal compianto Paolo Villaggio.

L’attrice, 53 anni, sta passando un momento orrendo, come raccontato al Corriere della Sera: vive con 600 euro al mese e ha dovuto lasciare Roma e andare a vivere a Vicenza, con la madre.

«Vado avanti con i provini da remoto. Prima mi dicono: ci mandi un ‘self tape’, un auto registrazione, poi l’immancabile le faremo sapere», ha raccontato Maccà, che è stata sia Mariangela che Uga in Fantozzi – il ritorno del 1996.

L’attrice ha detto: «Lavoro da quando a 15 anni trasportavo i pacchi in un magazzino di abbigliamento. Non ho mai chiesto nulla a mia madre. Mi sono sempre sostenuta da sola, lavoravo anche quando ero una studentessa dell’Accademia Silvio D’Amico». Ora, però, va avanti «con i risparmi che ho accumulato negli anni, ma quanto può durare? Ho paura di finire sotto un ponte».

Eppure, il curriculum dell’attrice è di tutto rispetto: 37 produzioni tra cinema e televisioni e 40 teatrali. Inoltre, ha lavorato anche con Mario Monicelli, Pupi Avati, Carlo Vanzina e Neri Parenti.

«Rifarei tutto, forse però me ne andrei all’estero, perché qui in Italia la meritocrazia ha lasciato il posto alla mediocrità. E col Covid le cose sono solo peggiorate. Non chiedo sussidi: voglio solo lavorare, sono pronta a ripartire daccapo. Anche se non sono più giovanissima il coraggio e la grinta non mi mancano», ha detto la 53enne.

Tuttavia, l’attrice non vuole perdersi d’animo e immagina persino un ritorno di Fantozzi ambientato in piena pandemia di Covid-19: «Se lo immagina il ragioniere che indossa la mascherina? Sarebbe sicuramente record di incassi».