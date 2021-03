Hotel Eufemia, la coppia di nuovo dalla D’Urso, “aspettiamo un bambino”

Redazione di

01/03/2021

A Live Non è la D’Urso sono tornati Grazia e Gianluca. La coppia ha rivelato a Barbara D’Urso che aspettano un bambino. Ci sono state anche le parole dell’ex amante. Ieri sera, domenica 28 febbraio, a Live Non è la D’Urso, su Canale 5, per la terza volta consecutiva, si è parlato del tradimento dell’Hotel Eufemia. In studio, infatti, è tornata l’ormai celebre coppia formata da Grazia e Gianluca con tanto di lieto annuncio: «Aspettiamo un bambino». E il futuro papà: «Siamo molto felici, lo abbiamo voluto». La coppia ha rivelato che il bambino «nascerà verso fino novembre, lo abbiamo saputo due settimane fa, è stato tutto spontaneo, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che lo volevamo tutti e due». Tornando sul tradimento, reso prima celebre dalle miriadi di condivisioni del famoso video sui social media, è stata anche la volta dell’amante, cioè dell’uomo con cui Gianluca ha sorpreso la moglie fuori dall’albergo di Isola delle Femmine: «Ho fatto pace con mia moglie, la amo troppo. Sono pentito di quello che ho fatto, non lo farò più perché amo troppo mia moglie, è stato un errore momentaneo. Chiedo scusa pure a Gianluca di quello che è successo con sua moglie, non li sentirò più completamente. Sono contento che si sono riunite le due famiglie. Non ne voglio sapere più niente». La presenza della coppia da Barbara D’Urso ha, comunque, suscitato varie polemiche a Palermo. Come lo sfogo sui social media di Natale Giunta. Lo chef, infatti, ha attaccato Barbara D’Urso, dicendole di «non mettere in ridicolo la Sicilia». QUI IL VIDEO.

A Live Non è la D’Urso sono tornati Grazia e Gianluca .

sono tornati e . La coppia ha rivelato a Barbara D’Urso che aspettano un bambino.

che aspettano un bambino. Ci sono state anche le parole dell’ex amante.

Ieri sera, domenica 28 febbraio, a Live Non è la D’Urso, su Canale 5, per la terza volta consecutiva, si è parlato del tradimento dell’Hotel Eufemia.

In studio, infatti, è tornata l’ormai celebre coppia formata da Grazia e Gianluca con tanto di lieto annuncio: «Aspettiamo un bambino». E il futuro papà: «Siamo molto felici, lo abbiamo voluto».

La coppia ha rivelato che il bambino «nascerà verso fino novembre, lo abbiamo saputo due settimane fa, è stato tutto spontaneo, ci siamo guardati negli occhi e abbiamo capito che lo volevamo tutti e due».

Tornando sul tradimento, reso prima celebre dalle miriadi di condivisioni del famoso video sui social media, è stata anche la volta dell’amante, cioè dell’uomo con cui Gianluca ha sorpreso la moglie fuori dall’albergo di Isola delle Femmine: «Ho fatto pace con mia moglie, la amo troppo. Sono pentito di quello che ho fatto, non lo farò più perché amo troppo mia moglie, è stato un errore momentaneo. Chiedo scusa pure a Gianluca di quello che è successo con sua moglie, non li sentirò più completamente. Sono contento che si sono riunite le due famiglie. Non ne voglio sapere più niente».

La presenza della coppia da Barbara D’Urso ha, comunque, suscitato varie polemiche a Palermo. Come lo sfogo sui social media di Natale Giunta. Lo chef, infatti, ha attaccato Barbara D’Urso, dicendole di «non mettere in ridicolo la Sicilia».

QUI IL VIDEO.