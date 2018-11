Disponibili in commercio diversi modelli

Un robot aspirapolvere è un apparecchio automatico a forma di disco, piccolo, ma molto potente, dotato di diversi sensori e in alcuni modelli avanzati, anche telecamere. Può essere programmato a proprio piacimento per aspirare i pavimenti di casa o il tappeto quando si è fuori o impegnati a fare altre faccende casalinghe.

Sono disponibili in commercio diversi modelli, a partire da poche centinaia di euro, fino a modelli più costosi da 1000 euro circa. Il miglior robot aspirapolvere è l’ideale per chi ha poco tempo per le pulizie di casa. Di seguito, riportiamo i 10 principali vantaggi legati all’uso di un aspirapolvere robot.

1. Fa risparmiare tempo

Il tempo è denaro, lo sappiamo. La maggior parte delle persone, non hanno il tempo di stare dietro alle faccende di casa, a causa del lavoro. Per questo motivo, un compito come spazzare tutti i pavimenti di casa, lungo e faticoso, non sempre può essere svolto. Investendo i propri risparmi in un aspirapolvere robot, non ci si dovrà più preoccupare del compito di spazzare i pavimenti.

2. Utile per chi ha problemi di mobilità

Le persone soggette da disabilità o problemi motori, possono guardare ai robot aspirapolvere come migliore alternativa ad un costoso servizio di pulizia della casa. È possibile utilizzare il robot tutte le volte che ci pare e la manutenzione richiesta è davvero minima.

3. Funzioni avanzate

I robot aspirapolvere di fascia alta, consentono di ottenere una migliore pulizia di pavimenti e tappeti. Alcune funzioni avanzate includono programmazione delle sessioni di pulizia, programmi per rivelare i cambiamenti di superfici, e possibilità di scavalcare fili e piccoli ostacoli.

4. Rileva i cambiamenti di superfici

Un aspirapolvere robot è in grado di rivelare i cambi di superfici. Può anche rivelare scale e muri, per evitare di cadere o sbatterci la “testa” di continuo.

5. Ricarica automatica

I modelli di fascia medio-alta, sanno quando la loro batteria si sta per scaricare e tornano alla stazione di ricarica automaticamente.

6. Muri virtuali

Con i muri virtuali, è possibile “dire” al robot aspirapolvere, che non deve andare oltre un certo confine. Ideale per impedire al robot di attraversare porte o altro.

7. Rilevamento dello sporco

I robot più avanzati, possono rilevare la quantità di sporco sul pavimento e agire di conseguenza. Ad esempio, con un’aspirazione più potente nei punti più sporchi.

8. Pulizia anche durante le vacanze

Resti fuori per il fine settimana? Quando torni vuoi trovare i pavimenti puliti? Con un robot aspirapolvere e la giusta programmazione settimanale, puoi soddisfare questo desiderio.

9. Manutenzione minima

Un buon aspirapolvere robot è un apparecchio resistente e se trattato come si deve, può durare per anni. Basta svuotarlo regolarmente e pulire di tanto in tanto filtro e spazzole.

10. Può pulire sotto i mobili o attorno agli angoli

Le varie forme, consentono ai piccolo robot di infilarsi un po’ dappertutto, anche in punti dove noi faremmo fatica ad arrivare, come sotto i mobili.