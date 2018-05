Si terranno il 4 e 5 maggio le fasi finali di Mister Italia, ad ospitare la prefinale e finale del contest maschile sarà l’Arena del Perla Casinò & Hotel di Nuova Gorizia (Slovenia), struttura che, oltre ad essere una tra le più grandi case da gioco d’Europa ospita regolarmente concerti e spettacoli di levatura nazionale e internazionale. A contendersi le fasce in palio i ragazzi che nelle varie regioni d’Italia dal sud al nord hanno superato le fasi regionali oppure i casting.

In gara quattro siciliani. Si tratta di Simone Bongiovanni di Milazzo (ME); Santino Caliri di Barcellona Pozzo (ME); Andrea Ciaramella di Erice (TP); Luca Sanfilippo di Catania

Oltre alla fascia di “Mister Italia” verranno assegnate anche la fascia di “Mister Eleganza World of Beauty”, “Mister Cinema Barachini”, “Mister Fitness”, “Boy Italia”, “Mister Alpe Adria”. A presiedere la giuria due bellezze al femminile, Miss Italia 1984 Susanna Huckstep e Miss Italia 2004 Silvia Battisti. Susanna oltre a vincere nel 1984 a soli 15 anni il prestigioso titolo ha fatto l’attrice, la modella e fotomodella posando per fotografi come Oliviero Toscani e Fabrizio Ferri. E’ stata anche testimonial di Pierre Cardin e altri celebri brand.

Silvia Battisti entra nel mondo della moda nel 2004 quando dopo aver vinto Miss Italia diventa in breve tempo un apprezzata modella internazionale sfilando e posando per brand quali Giorgio Armani ed altri celebri marchi. Vive tra Stoccolma, Firenze e Milano. La serata sarà presentata da Laura Zambelli.

Il concorso Mister Italia, nato nel 1983 con marchio registrato, visto il costante aumento di interesse da parte dei giovani per l’internazionalità negli ultimi anni si è collegato a maggiori contest maschili del mondo. Tra i suoi concorrenti sono stati scelti i ragazzi che hanno rappresentato l’Italia a Mister Mondo, Mister International, Mister Model, Mister Universal Ambassador, Mister Ocean ed altri ancora, piazzandosi quasi sempre sul podio. Ad occuparsi dei capelli dei concorrenti lo staff della Wella partner del concorso assieme a Barachini, World of Beauty, Sting.