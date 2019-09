In India, un cane chiama aiuto per salvare i suoi cuccioli rimasti sotto le macerie di un palazzo

E’ successo in India: in seguito al crollo di un palazzo, alcuni cuccioli di cane erano rimasti sotto le macerie. La mamma ha cominciato a guaire e a chiamare aiuto, finché un soccorritore ha scavato, portando in salvo i cagnolini.

L’uomo, un volontario della associazione Animal Aid Unlimited, che ha pubblicato il video, ha scavato con le mani, mentre la mamma-cane gli stava vicino, seguendo con apprensione, finché anche lei si è messa a scavare. Dopo un po’, i cuccioli, ancora con gli occhi chiusi, sono stati riportati in superficie e restituiti alle cure della madre.

Una notizia, immagini, che fanno gioire il cuore e che stridono con quelle arrivate a Partinico, dove un anziano ha attirato e brutalmente torturato a morte un cane, Ruth. Scene di folle e inaudita violenza che stano sollevando lo sdegno di persone comuni e personaggi famosi, in tutta Italia.