Quali sono i lungometraggi più apprezzati dal pubblico?

Quali sono i migliori film da guardare su Netflix? Ormai che il caldo sta pian piano diminuendo e l’autunno si fa sempre più vicino, torna la voglia di stare a casa a passare una tranquilla serata sul divano vedendo un buon film in compagnia o magari godendosi un momento di relax tutto per sé. È pur vero che il catalogo del servizio di streaming online più famoso offre una così ampia varietà di scelta, fra nuove uscite interessanti e cult imperdibili, che decidere cosa vedere diventa piuttosto difficile, se non impossibile. Scopri i film belli su Netflix con la classifica di NientePopcorn.it, il sito che raccoglie i gusti della community cinefila italiana e mostra quali sono i lungometraggi più apprezzati dal pubblico di Netflix. Così puoi scoprire un film di cui non avevi ancora sentito parlare, oppure scovare dei suggerimenti vincenti su dei lungometraggi poco noti, o ancora trovare il titolo di quella pellicola di cui non ricordavi il nome ma che avevi la curiosità di vedere; più semplice di così!

I film da vedere su Netflix: 5 titoli imperdibili da vedere a settembre

Quali sono i film da vedere su Netflix da non lasciarsi perdere durante questo mese di inizio autunno? Fra nuove uscite molto interessanti e lungometraggi che sono diventati già dei veri e propri cult, fai attenzione che passerai molte sere in compagnia di schermo e divano! Scopriamoli tutti.

Django Unchained

È questa una delle uscite più attese e desiderate dai fan di Quentin Tarantino. Django Unchained è il lungometraggio con Leonardo di Caprio, Jamie Foxx, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson e Kerry Washington, una perla del regista di Knoxville girata anche per omaggiare il già noto Django di Sergio Corbucci (con protagonista Franco Nero). Un colpo ben assestato di Tarantino che grazie a Django ha vinto il premio Oscar come miglior sceneggiatura originale nel 2013. Per chi non l’avesse ancora visto, o per chi avesse voglia di rivedere la storia di onore, vendetta, liberazione e denuncia dello schiavismo, questo titolo rientra senza dubbio fra i film da vedere su Netflix in una delle piovose serate settembrine.

Sto pensando di finirla qui

Ispirato dall’omonimo romanzo Sto pensando di finirla qui di Iain Reid e diretto dallo sceneggiatore Charlie Kaufman (noto ai più per la pellicola Se mi lasci ti cancello con Jim Carrey e Kate Winslet, grazie alla quale Kaufman vinse un Oscar nel 2005 come miglior sceneggiatura originale), Sto pensando di finirla qui è uno dei titoli che ha richiamato più aspettative e curiosità e rientra senza dubbio fra i film da guardare su Netflix di recente rilascio.

Enola Holmes

Chiunque nutra una passione viva e sincera per Sherlock Holmes, e per i suoi misteri, non potrà lasciarsi scappare Enola Holmes. Un giallo intrigante dove Henry Cavill, famoso per essere stato protagonista di L’uomo d’acciaio e altre pellicole dedicate al mondo dei fumetti oltre che per aver interpretato Geralt di Rivia nella serie tv The Witcher, veste i panni del famoso detective inglese, il quale avrà a che fare con una sorella adolescente dal temperamento ribelle e dalla passione per risolvere gli intrighi paragonabile solo a quella del fratello. Uno di quei film da vedere su Netflix per una serata tranquilla con gli amici.

The terminal

La romantica storia d’amore diretta da Spielberg e interpretata da Tom Hanks, Catherine Zeta Jones e Stanley Tucci che ha fatto appassionare il pubblico di tutto il mondo entra nel catalogo di Netflix, per far innamorare ancora e ancora, visione dopo visione.

Lo chiamavano Jeeg Robot

Claudio Santamaria e uno strabiliante Luca Marinelli sono i protagonisti di Lo chiamavano Jeeg Robot, una delle pellicole più interessanti prodotte in Italia negli ultimi anni. Santamaria interpreta un ladruncolo che, per un incidente, si ritrova ad avere dei super poteri. Come li userà? Accendi Netflix e regalati una serata in compagnia di questo innovativo lungometraggio made in Italy.