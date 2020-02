Stasera martedì 11 febbraio

Ci sono anche Claudio Casisa e Annandrea Vitrano, in arte i Soldi Spicci, tra i protagonisti di Pechino Express.

I due comici palermitani, colleghi nel lavoro e fidanzati nella vita, saranno una delle dieci coppie dell’ ottava edizione del reality on the road condotto da Costantino Della Gherardesca, in onda su Rai 2 a partire da questa sera, martedì 11 febbraio.

Coraggio, resistenza e spirito di adattamento sono le virtù richieste ai concorrenti che dovranno affrontare un viaggio a tappe attraversando Thailandia, Cina e Corea del Sud.

Immersi in un ambiente privo di comfort e con una dotazione minima composta da uno zaino e da pochi spiccioli, le coppie saranno sottoposte a sfide per stomaci forti – ad esempio mangiare insetti – e a prove di coraggio.

I Soldi Spicci, in gara come “I Palermitani”, non faranno mancare l’ironia che li contraddistingue di fronte alle insidie e agli imprevisti sempre dietro l’angolo in questo tipo di gioco.

Nell’arco di 10 puntate vedremo i protagonisti percorrere un itinerario straordinario. Si parte dalla Thailandia, attraversando l’isola di Koh Phra Thong e la capitale Bangkok, la Cina come tappa intermedia e, infine, la Corea del Sud.

“Non sono mai stato aperto ad assaggiare cibi nuovi, ho paura degli insetti, degli scarafaggi e non so parlare bene l’inglese……….. MA CU MU FICI FARI????????”, scherza Claudio in un post Facebook.

Le prime difficoltà per le coppie sono arrivate al momento del quiz per testare la loro conoscenza della Thailandia. Bene i Soldi Spicci sulla capitale, sulla forma di governo e sulla religione più diffusa, meno sui colori della bandiera thailandese.

#PechinoExpress – Domande incrociate 😵 Qual è la forma di governo in Thailandia? 🇹🇭📌 Monarchia Costituzionale📌 Repubblica Presidenziale📌 Democrazia💥 I #Palermitani, i #Guaglioni, le #Figliedarte, #PadreeFiglia, le #Top 💥 Da Martedì 11 Febbraio ore 21.20 su #Rai2 Publiée par Pechino Express sur Vendredi 31 janvier 2020

Le altre coppie del viaggio sono: I Wedding Planner: Enzo Miccio e Carolina Giannuzzi, il popolare organizzatore di matrimoni in coppia con una sua collaboratrice; Le Figlie d’arte: Asia Argento e Vera Gemma, attrici e figlie di Dario Argento e di Giuliano Gemma; Gli Inseparabili: Valerio e Fabrizio Salvatori, i gemelli di ‘Avanti un altro’; I Guaglioni: Gennaro Lillio e Luciano Punzo, il primo, ex gieffino, il secondo modello napoletano; I Gladiatori: Max Giusti e Marco Mazzocchi, coppia in quota Rai; Padre e figlia: Marco Berry e Ludovica Marchisio, l’illusionista, ex Le Iene, fa coppia con sua figlia; Mamma e figlia: Wendy Kay e Soleil Sorge, la ex corteggiatrice di “Uomini e Donne” in viaggio con sua madre; Le Collegiali: Nicole Rossi e Jennifer Poni, de ‘Il Collegio’; Le Top: Dayane Mello e Ema Kovac, le super top model affrontano insieme il grande viaggio.