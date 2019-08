L'ambasciatore ha incontrato gli industriali siciliani

A Palermo ha fatto visita l’ambasciatore della Corea del Sud, Hee-seog Kwon. Si è trattato di una visita ufficiale nel capoluogo che porterà in Sicilia nuovi collegamenti commerciali e investimenti. Sicindustria ha incontrato l’ambasciatore della Corea del Sud, Hee-seog Kwon, accompagnato dal Console onorario della Repubblica di Corea in Sicilia, Antonio Di Fresco. Ad accoglierlo il vicepresidente vicario degli industriali, Alessandro Albanese, e il delegato all’internazionalizzazione, Nino Salerno.

“Abbiamo discusso – dice Albanese – di turismo, agroalimentare e anche di automotive con particolare riferimento alla produzione di veicoli elettrici. L’obiettivo è quello di creare efficaci sinergie tra la Sicilia e la Corea, incentivando lo sviluppo di nuove cooperazioni economiche in vari settori e creando un canale privilegiato per portare le aziende coreane a investire nella nostra Isola”. “La promozione degli scambi – aggiunge Salerno – deve partire dai settori di eccellenza della nostra economia. Noi abbiamo le imprese e i prodotti, ciò che occorre però è spingere sui collegamenti e sulle collaborazioni reciproche che già sono attive con alcune regioni italiane e che dobbiamo portare anche in Sicilia”.