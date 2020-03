Il monito del presidente dell'Istituto di ricerche farmacologico Mario Negri

Silvio Garattini, farmacologo e presidente dell’istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, ad Agorà su Rai3, ha avvertito: «Non comperate farmaci online, non curatevi secondo il ‘fai da te’. I farmaci li prescrivono i medici, in particolare quelli degli ospedali». Il riferimento è all’efficacia di alcuni medicinali per contrastare patologie come la malaria e l’artrite reumatoide per contrastare il coronavirus.

Riferendosi, in particolare, all’idrossiclorochina (il farmaco che sta alla base del Plaquenil, l’antimalarico testato in laboratorio al San Raffaele di Milano), Garattini ha affermato: «è un farmaco antimalaria e antinfiammatorio che si usa ed è stato presentato come capace di esercitare effetti favorevoli. Esistono studi preliminari su questo, la Francia ha fatto diverse ricerche da questo punto di vista. E quindi può esser utile in una ampia sperimentazione. Ma ricordiamoci che tutti i farmaci hanno controindicazioni. Non facciamo quindi il cosiddetto ‘fai da te’».

Ad esempio, quest’ultimo farmaco «non va dato ai cardiopatici. Bisogna dire alle persone che non devono curarsi da sole. So di centri che distribuiscono online e per fortuna sono stati chiusi. State attenti, i farmaci li devono prescrivere i medici».

Sempre Garattini, in un’intervista rilasciata al Fatto Quotidiano, a proposito del vaccino entro la fine dell’anno, ha affermato: «Si stanno seguendo procedure d’urgenza, dovrebbe essere approvato. Penso che la produzione che, richiederà centinaia di milioni di dosi se non miliardi, non potrà avvenire tutto di un colpo. Servirà per il futuro».