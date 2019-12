Con le corna, l'animale spinge la palla in rete e poi...festeggia

Un cervo goleador. Tanto da convincere anche un ex campione come l’inglese Gary Lineker, 329 gol in carriera tra squadre di club e Nazionale tra il 1978 e il 1992, a condividere su twitter l’incredibile video.

Perché il filmato mostra qualcosa di davvero straordinario. Un cervo spinge con le sue corna un pallone in una rete da calcio, di quelle che si tengono nei giardini, e poi salta come a festeggiare. L’animale mostra una incredibile sensibilità calcistica. Il gesto sembra voluto, perché il cervo spinge deliberatamente il pallone fin dentro la rete e pare di capire la finalità di quello che ha fatto perché poi i suoi saltelli sembrano proprio motivati dalla gioia per essere riuscito nel suo intento. Probabilmente, lo avrà visto fare dagli umani che di solito giocano in quel campo e fanno gol in quella rete. Ma il video resta qualcosa di unico. Poi, soddisfatto di sè, se ne va via trotterellando. Chissà se racconterà ai suoi simili la sua impresa. Esaltata anche da un ex campione come Lineker. Che con ironia ha commentato: “Se non puoi battere i cacciatori, unisciti a loro”