Sarà presentata a Roma dal 22 al 24 gennaio la quarta edizione del contest Model & Stylist “The Master Beauty” ideato da Salvuccio Canfora (presidente) e Roberto Marco Oddo (direttore artistico).

In occasione del Meeting della Bs Accademy, lo staff del contest incontrerà la stampa e i professionisti della bellezza, incontro che servirà a presentare le novità della quarta edizione del contest ed a lanciare la nuova campagna per le iscrizioni al contest di aspiranti modelle e stilisti dell’hair, make-up e fashion.

Nel programma della tre giorni romana del contest, sono previsti incontri tecnici di aggiornamento alla Bs Accademy, alla quale parteciperà la Hair Stylist vincitrice dell’edizione 2018 di “The Master Beauty” Piera Midili e uno shooting fotografico con la modella vincitrice del 2018 Roberta Costantino.

TMB annovera nel suo staff un gruppo di professionisti di diversi settori, tra questi Salvuccio Canfora ha ideato il concorso, tecnico dell’acconciatura ed esperto di eventi internazionali del campo della moda e bellezza, il direttore artistico Roberto Marco Oddo che vanta 40 anni di regie e ideazioni televisive, radiofoniche e cinematografiche, direttore dello Sportfilmfestival, la rassegna cinematografica internazionale più antica del mondo”, lo staff del coordinamento nazionale composto da Francesco Canfora, Angela Calcò e Silvia Canfora che della precisione ne hanno fatto un punto di forza del contest. le collaborazioni di tecnici e stilisti della moda, della fotografia, dell’hair e del make-up come: Antonella Scarlata, Nunziatina Fogliani, Piera Midili, Angela Palumbo, Sonia Paterniti, Rosaria Sava, Maria Concetta Pusateri, Dèsiree Pruiti, Caterina Marullo, Veronica Ferralor, Maria Tindara Salpietro, Roberto Miccio, Andrea Scarlata, Antonio Cardullo, Martina Cirinesi, Rosa Alba Ilardi, Tina Fogliani, Miriam Granata, Martina Bontempo, Liliana Marino e Sonia Cuddemi, del fotografo Gustavo Di Stefano e del regista Victor Ibanez documentarista americano con grandi collaborazioni con Discovery Channel, Real Time, RAI e Mediaset.

L’edizione 2019 del contest potrà inoltre vantare il supporto di model agency e altre grandi firme della moda e della produzione, tra le tante quella di Luciano Ceramigna, Daniele D’Agostino e Giovanni Di Finizio della BShair Accademy Versum, ecco il programma completo: Martedi 22 Primo Incontro tecnico della Bshair Accademy:”Color Day” by Carlo Bono. Mercoledì 23 Secondo incontro tecnico “Artistic Day” by Giovanni Di Finizio

Giovedi 24 Presentazione Nazionale dell’edizione 2019 del contest “The Master Beauty e shooting fotografico con le vincitrici dell’edizione 2018.