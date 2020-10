L’obiettivo della prima criptovaluta Bitcoin, era, semplicemente, quello di creare un sistema di pagamento che funzionasse, senza istituzioni finanziarie, per consentire ai consumatori una certa quantità di autodeterminazione informativa e anonimato. Una sempre più accettazione sociale di Bitcoin e delle criptovalute, senza dubbio, è stata favorita anche da un sostanziale miglioramento e ampliamento della tecnologia.

Non è un caso, perciò, se Bitcoin e criptovalute, oggi come oggi, siano considerate sempre più, una interessante forma di investimento. Infatti, Bitcoin e criptovalute, possono, ora, essere utilizzate anche per delle semplici transazioni monetarie in quanto sono una alternativa sicura, veloce ed economica per il trasferimento di denaro.

Indiscutibilmente, il salire della domanda di Bitcoin e delle criptovalute, ha determinato un complesso aumento del loro valore, che a sua volta ha fatto accrescere anche l’attenzione dei media. Ciò ha attirato nuove parti interessate e quindi investitori. Tuttavia, non è da dimenticare che il ciclo delle notizie, ha un notevole influsso su Bitcoin e sulle criptovalute. Infatti, una interazione tra i diversi rapporti di notizie, possono essere determinanti; monito che viene sollevato anche da un sito serio e affidabile quale è https://bitcoinera.app/it punto di riferimento di moltissimi trader.

Ovvero possono motivare alcune delle regioni che vanno a indicare l’andamento del valore di Bitcoin e delle criptovalute. Di fatti, se si dà una occhiata con maggior attenzione, sarà facile osservare come, certe notizie date dai media, vadano a determinare un aumento e una diminuzione del valore di Bitcoin e delle criptovalute. È chiaro, perciò, che i media più popolari, possano provocare reazioni corrispondenti nel mercato Bitcoin e delle criptovalute. Tecnicamente, tutto ciò viene ad essere chiamato reazioni di follow-up.

Se il prezzo aumenta bruscamente, molti investitori presumono una ripresa del mercato e vogliono realizzare profitti a breve termine e investire. Se il mercato dovesse effettivamente aumentare, alcuni di questi investitori venderanno di nuovo i loro Bitcoin e criptovalute, in modo che il prezzo crolli di nuovo. Di certo, Bitcoin e criptovalute, sono viste da molti investitori come un puro oggetto di speculazione. Di conseguenza, il loro mercato ha un alto livello di volatilità, ovvero prezzi in rapida diminuzione e aumento. Queste fluttuazioni di prezzo possono significare che gli investitori, specialmente quelli inesperti, reagiscono a tali enormi fluttuazioni nel mercato con vendite dettate dal panico.

Il che, a sua volta, è uno dei motivi per cui il valore dei Bitcoin e delle criptovalute scende così tanto. Tuttavia, quella che, a ragione, viene ad essere considerata la vera spina dorsale del mercato, è costituita da investitori a lungo termine che hanno fiducia nel futuro della tecnologia blockchain. Credono, pertanto, che il prezzo dei Bitcoin e delle criptovalute aumenterà a lungo termine e, quindi, non si lasciano irritare dalle fluttuazioni a breve termine.

Si può presumere che, nel tempo, la comprensione della tecnologia e quindi la fiducia nel mercato delle criptovalute cresceranno e, dunque, a lungo termine, il mercato dei Bitcoin e delle criptovalute, con una volatilità diminuita, possa diventare più stabile.

Indubbiamente, un aspetto fondamentale, in modo particolare per un investitore alle prime armi, è quello relativo al come andare ad affrontare il poliedrico e assolutamente dinamico e affascinante mercato dei Bitcoin e criptovalute.

In primis, ci si dovrebbe attenere alla più logica ma, fin troppo volte dimenticata, regola che suggerisce, e questo per ogni tipo di investimento, di utilizzare denaro che non risulta essere fondamentale per la propria vita quotidiana. In altre parole, Bitcoin e criptovalute possono essere effettivamente una interessante forma di investimento, esclusivamente se tutto ciò non va a compromettere, ad esempio, il pagamento del muto, dell’affitto, del cibo e via dicendo.

Infatti, andando a concludere, è assolutamente fuori discussione che questa forte esposizione al rischio metta in difficoltà e costringa a prendere le peggiori decisioni possibili, ovvero quelle che vengono imposte da un forte stato di disagio.