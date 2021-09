Il marketing online in questi anni si è rivelato un’ancora di salvezza per moltissime realtà che si sono ritrovate a dover fronteggiare l’epidemia da Covid-19 in prima linea.

In particolare le piccole e medie imprese, le più colpite, hanno trovato nel digitale, laddove possibile, un canale di vendita.

Le tendenze emerse nell’ultimo periodo per quanto riguarda il marketing online sono le seguenti:

Contenuti interattivi. L’esperienza immediata e interattiva è vincente in quanto negli ultimi anni l’attenzione degli utenti online è diminuita sempre di più. Inserire contenuti interattivi è la chiave per rendere partecipe l’utente e, magari, raccogliere interessanti dati su di lui.

La scelta del social. I social sono in evoluzione costante. Per questo è fondamentale scegliere quello giusto. A seconda del tipo di attività, di prodotti/servizi offerti e del pubblico a cui questi sono destinati, scegliere il giusto social è il primo passo per un marketing di successo.

I video. Negli ultimi anni i video stanno sempre più sostituendo le immagini. Hanno un’interazione migliore, risultano più accattivanti e spesso sono in grado di spiegare tante cose in pochi secondi. Per questo è fondamentale usarli, soprattutto nella comunicazione social dell’azienda.

Presenza 24/7. È importante che l’utente non si senta mai abbandonato. Come fare? Oggi vengono in nostro aiuto diverse tecnologie come ad esempio i chatbot, gli assistenti virtuali in grado di fare customer care di primo livello 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Il digital può diventare quindi un canale di vendita, o semplicemente uno strumento per far conoscere la propria attività, per aumentare la Brand Reputation, per far vedere che si è professionali e affidabili.

Le cose da tenere in considerazione quando si sviluppa una strategia di marketing sono davvero tante. Come fare allora a non sbagliare?

La soluzione migliore è rivolgersi ad una web agency Roma o vicino alla zona della tua attività, che grazie al suo staff possa seguirti passo dopo passo nella definizione della strategia migliore per te, scegliendo mezzi e attività.

Sono queste infatti le basi per realizzare una strategia di marketing mirata per ottenere validi risultati.