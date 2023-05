L'iniziativa dell'associazione Codici

L’associazione Codici ha lanciato una nuova iniziativa per tutelare i consumatori che utilizzano Iliad come operatore telefonico e che si trovano ad affrontare problemi legati all’impossibilità di navigare in internet e di effettuare o ricevere chiamate, come successo ieri. A complicare la situazione, diversi utenti hanno lamentato difficoltà nel ricevere assistenza dal Servizio Clienti dell’azienda.

Ivano Giacomelli, segretario nazionale dell’associazione, ha commentato: “Purtroppo, è una scena già vista, considerando che ancora oggi si registrano disservizi analoghi per i clienti di un altro operatore, Rabona, su cui siamo intervenuti con un’altra azione per richiedere il rimborso e il risarcimento danni, segnalando il caso anche ad Antitrust e Agcom. Da ieri pomeriggio stiamo ricevendo segnalazioni da diversi clienti di Iliad. Ci siamo attivati per tutelare anche loro, avviando un’azione che punta sempre al riconoscimento, da parte della società, del rimborso e del risarcimento per i danni arrecati. E non sono di poca entità, pensando anche a chi lavora con il telefono tra chiamate e internet”.

La situazione di disservizio continua ad oggi, con proteste da diverse zone d’Italia, soprattutto nelle grandi città come Torino, Milano, Venezia, Bologna, Perugia, Roma, Napoli e Bari.

Per tutelare i clienti Iliad che stanno affrontando tali problemi, l’associazione Codici ha avviato un’azione che consente loro di richiedere il rimborso e il risarcimento danni compilando un form disponibile sul sito www.codici.org. Sullo stesso sito è ancora possibile partecipare all’azione in corso per i disservizi telefonici dei clienti Rabona, che da settimane stanno avendo problemi con gli SMS e la navigazione internet. Per ulteriori informazioni o chiarimenti, è possibile contattare il numero 065571996 o scrivere all’indirizzo segreteria.sportello@codici.org.