A Imperia

I carabinieri di Imperia sono intervenuti oggi pomeriggio, lunedì 17 luglio, in una farmacia nel quartiere di Oneglia, dove una giovane donna è stata coinvolta in un episodio sospetto.

Secondo i testimoni, la donna avrebbe tentato di rapire una bambina di circa un anno, che era in compagnia del padre e della nonna. La donna sembrava essere in uno stato di alterazione e avrebbe molestato una coppia prima di entrare nella farmacia, dove ha causato disturbi e danneggiato il locale.

I carabinieri hanno prontamente immobilizzato la donna in attesa dell’arrivo dell’assistenza medica. Attualmente, sono in corso le indagini per comprendere appieno la dinamica degli eventi.

Pare che la donna abbia prima guardato la piccola e poi le ha detto: “Vieni via con me“. Subito dopo si è alterata.