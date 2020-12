COVID-19 ha cambiato tutti gli aspetti della nostra vita e il gioco d’azzardo non fa eccezione. Tuttavia, l’impatto della pandemia sui vari settori è diverso, e mentre alcune aziende hanno subito un grave danno, lo stesso non si può dire del mercato del gioco d’azzardo. L’impatto della pandemia di COVID-19 sull’industria del gioco d’azzardo è molto più sfumato a causa del fatto che i casinò tradizionali hanno risentito del problema, mentre le loro controparti virtuali hanno visto una domanda esorbitante.

La pandemia ha portato a grandi cambiamenti nel comportamento dei clienti. Di conseguenza, gli operatori del gioco d’azzardo hanno apportato alcune modifiche alle loro strategie per garantire che i servizi offerti soddisfino le esigenze degli appassionati di gioco e, soprattutto, corrispondino alle circostanze in continua evoluzione. In questo articolo discuteremo in che modo la pandemia di COVID-19 ha influenzato il mercato del gioco d’azzardo e come gli operatori di casinò hanno cambiato la loro strategia.

Chiusura dei casinò terrestri e conseguenze

I casinò e i bookmaker tradizionali hanno subito un impatto significativo dalla diffusione di COVID-19. Gli stabilimenti di gioco d’azzardo e scommesse sono stati costretti a cessare le loro operazioni in Marzo, a maggio molte restrizioni sono state gradualmente allentate, per essere di nuovo imposte con maggiore severità in Italia settentrionale. Inutile dire che questo ha portato a una drastica diminuzione del profitto che il mercato del gioco d’azzardo genera normalmente.

Ora, nonostante il lockdown sia più leggero in alcuni parti del paese, molti appassionati di gioco d’azzardo ancora evitano di visitare i stabilimenti di gioco d’azzardo e scommesse terrestri, per cui è difficile dire con certezza cosa riserva loro il futuro.

In che modo COVID-19 influenza il gioco d’azzardo online

Lo scoppio di COVID-19 ha influenzato positivamente il gioco d’azzardo online. Molta gente ha avuto la necessità di modi alternativi di giocare, il che ha portato ad una crescita sbalorditiva del settore del gioco d’azzardo online negli ultimi mesi.

Tra i profili virtuali aperti quest’anno, l’11% è stato aperto da giocatori che non avevano mai giocato online, secondo un’indagine condotta dall’Istituto di Fisiologia Clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa. Solo nel mese di marzo i nuovi conti di gioco aperti sono aumentati del 35% rispetto a quelli di febbraio.

La crescita del gioco a distanza è coerente con tutti gli altri settori economici, in cui il mercato online è in aumento con una rapidità senza precedenti. In Italia, le versioni di poker, carte, bingo e giochi da casinò sono aumentate di popolarità in modo significativo durante il lockdown. La spesa sul poker nei mesi di marzo e aprile è raddoppiata rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, mentre il segmento delle scommesse si è spostato sugli e-Sport.

Gli appassionati di gioco d’azzardo ampliano i propri orizzonti

È interessante notare che durante il periodo del lockdown molti appassionati di gioco d’azzardo cercano modi per diversificare la loro sessione di scommesse e provare nuovi prodotti. Molti operatori riferiscono che l’interesse per le piattaforme di poker è cresciuto notevolmente negli ultimi mesi, con sempre più giocatori che si uniscono alle sale da poker.

Gli operatori del gioco d’azzardo hanno adattato le loro strategie per soddisfare l’aumentata domanda di slot. Si scopre che la popolarità del bingo online è aumentata dopo la diffusione di COVID-19, che è anche il caso di alcuni prodotti della lotteria.

Non sorprende che dall’inizio della pandemia i giocatori abbiano iniziato a passare ancora più tempo a giocare ai loro giochi da casinò preferiti attraverso i loro dispositivi portatili. Ancora di più, ciò che i dati mostrano è che i dispositivi touchscreen hanno lasciato i loro cugini desktop molto indietro in termini di utilizzo.

Come gli operatori di casinò hanno adattato la loro strategia

Come si vede, ci sono molti cambiamenti alle preferenze dei giocatori e al modo in cui vengono giocati i giochi da casinò. Durante la pandemia gli appassionati di casinò sono inclini a decidere a favore di giochi che offrono un gameplay molto più ricco di azione e un tema avvincente, e gli operatori di casinò fanno di tutto per essere all’altezza di questo requisito.

A causa delle dinamiche positive del gioco d’azzardo online, gli operatori di casinò danno il massimo per attirare nuovi giocatori e fare in modo che riescano a mantenere l’attenzione dei loro clienti esistenti. Per raggiungere questo obiettivo, alcuni operatori hanno deciso di estendere la gamma delle offerte promozionali disponibili, di migliorare il loro programma di fidelizzazione e offrire ai giocatori una più ampia scelta di tornei e opportunità di scommesse.

Conclusione

Sebbene sia difficile prevedere l’impatto a lungo termine dell’epidemia di COVID-19 sul mercato del gioco d’azzardo, possiamo dire con certezza che i casinò online hanno maggiori probabilità di diventare la linfa vitale dell’industria del gioco d’azzardo a causa del calo significativo della popolarità dei casinò terrestri. Gli operatori di casinò rimangano persistenti nei loro sforzi per attirare nuovi clienti, concentrando la loro attenzione su strategie a lungo termine che includono l’impostazione corretta dei loro siti web e renderli il più attraenti possibile per i giocatori. Se vuoi scoprire quali sono i casinò online con le migliori offerte promozionali in Italia, casinò mondo è il luogo giusto per te.