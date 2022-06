Le fiamme sono state spente

A Torino, la scorsa notte, c’è stato l’intervento dei vigili del fuoco nel CamPlus Torino Regio Parco di via Perugia 45. Lì è scoppiato un incendio poco dopo le 22 nell’impianto di areazione.

Dalla residenza universitaria sono stati evacuati circa 200 studenti, rientrati dopo le 2.30, quando le fiamme alle apparecchiature elettriche erano state spente. Una squadra antincendio del campus presidia la struttura.

Il Campus è una struttura aperta lo scorso anno: ha accolto i primi studenti nel settembre 2021. Come spiegato da La Stampa, “il complesso è frutto di un’operazione di riqualificazione edilizia in un’ex area industriale, realizzata con una nuova concezione, che associa co-living e co-working pensata per permettere agli studenti di incontrare imprenditori e lavoratori, dando vita a occasioni di networking”.