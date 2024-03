Cause al vaglio delle autorità

Tragedia a Sottomarina di Chioggia, in provincia di Venezia, dove un devastante incendio ha strappato la vita a tre membri della stessa famiglia. Gianni Boscolo Scarmanati, di 64 anni, sua moglie Luisella Veronese, 59 anni, e il loro figlio Davide, di 27 anni, sono stati sorpresi nel sonno dalle fiamme divampate nella loro abitazione. La tragedia si è consumata intorno a mezzanotte e mezza.

L’incendio, le cui cause sono ancora al vaglio delle autorità, ha avuto origine al piano terra dell’edificio, composto da tre livelli e situato in una tranquilla area residenziale. Nonostante la pronta reazione di alcuni giovani del quartiere, che hanno tentato disperatamente di salvare i residenti usando una scala per accedere ai piani superiori, le fiamme si sono rapidamente propagate. I vigili del fuoco di Chioggia e Cavarzere, supportati dall’autoscala di Mestre, sono intervenuti prontamente, lavorando senza sosta fino all’alba per domare l’incendio.

Il fulcro della tragedia risiede nel modo in cui il fumo, generato dall’incendio al piano terra, si è diffuso nell’abitazione. Incanalandosi nel vano scala, il fumo ha saturato ogni ambiente, rendendo vani i tentativi di fuga dei tre familiari, che dormivano al piano superiore. I vigili del fuoco, una volta entrati con gli autorespiratori, hanno scoperto le vittime al secondo piano, ormai prive di vita. La constatazione dei decessi è stata fatta dai sanitari del Suem, arrivati sul posto poco dopo.

Al termine delle operazioni di spegnimento e bonifica, l’abitazione è stata posta sotto sequestro per permettere le indagini sulle cause dell’incendio.