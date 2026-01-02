Sta facendo il giro del web un video promozionale diffuso dal locale Le Constellation, oggi al centro delle indagini per l’incendio che ha provocato almeno 47 morti e 115 feriti a Crans-Montana, nel Canton Vallese, durante la notte di Capodanno.

Il filmato, definito da molti “inquietante” alla luce della tragedia, mostra il servizio di bottiglie di champagne con scintille accese portate tra una folla compatta di clienti, nel seminterrato del locale.

Secondo le autorità, il rogo che ha devastato il bar turistico affollato sarebbe partito proprio da questi dispositivi pirotecnici utilizzati all’interno.

Il video promozionale del locale

Nel materiale pubblicitario diffuso online da Le Constellation, si vedono cameriere del servizio bottiglie sfilare tra i clienti indossando vistosi caschi da motociclista al neon.

Le bottiglie di champagne trasportate hanno al loro interno candele scintillanti, mentre la folla applaude e balla a pochi centimetri dalle fiamme.

Il video era accompagnato dalla scritta: “Le Constellation Crans-Montana vi accoglie ogni giorno dalle 9 alle 2, 365 giorni all’anno senza interruzione”.

Le immagini mostrano giovani dipendenti e clienti che festeggiano nel seminterrato del locale, tra luci stroboscopiche, effetti pirotecnici e fumo artificiale.

L’incendio nella notte di Capodanno

L’allarme incendio è scattato intorno all’1.30 di notte, ora locale. Alcuni residenti hanno notato fumo uscire dall’edificio e hanno chiamato i soccorsi.

I servizi di emergenza sono arrivati rapidamente sul posto e hanno iniziato a soccorrere decine di persone in fuga dall’inferno, mentre dense colonne di fumo si alzavano dal locale.

Le autorità hanno poi confermato il bilancio drammatico: almeno 47 morti e 115 feriti dopo che le fiamme hanno attraversato il bar affollato di turisti e giovani.

Il momento in cui il fuoco ha preso il sopravvento

Video diffusi successivamente mostrerebbero l’istante in cui l’incendio ha iniziato a propagarsi all’interno del locale.

Secondo numerosi testimoni, il fuoco sarebbe stato innescato dalle scintille utilizzate per il servizio delle bottiglie, che avrebbero incendiato il soffitto del locale, realizzato in gran parte in legno.

Due giovani donne francesi hanno raccontato che i camerieri trasportavano bottiglie con scintille accese e che il locale ha preso fuoco rapidamente dopo che una di queste ha toccato il soffitto.

Le testimonianze raccolte da BFM TV

Una delle testimoni ha raccontato all’emittente BFM TV: “Durante la serata, un cameriere è salito sulle spalle di un altro cameriere. Teneva una candelina di compleanno, che era molto vicina al soffitto, e il soffitto ha preso fuoco. In poche decine di secondi, tutto il soffitto era in fiamme. Tutto era fatto di legno”.

Un’altra testimone, identificata solo come Emma, ha spiegato che sono bastati “secondi” perché l’intero soffitto fosse avvolto dalle fiamme: “Siamo scappati fuori, urlando e piangendo”.

Il flashover e le bottiglie pirotecniche

Secondo quanto emerso, l’incendio avrebbe innescato un “flashover”, un fenomeno causato da un improvviso aumento della temperatura dell’aria che porta all’accensione simultanea delle superfici infiammabili.

Un portavoce della polizia locale ha confermato che “decine di dispositivi pirotecnici all’interno di bottiglie” erano posizionati sui tavoli nel seminterrato del bar.

Quando le fiamme hanno iniziato a diffondersi, i clienti hanno cercato di raggiungere l’unica scala stretta che conduceva all’uscita.

La fuga disperata e la calca sulle scale

Secondo i racconti dei presenti, molte persone sono state “scaraventate giù per le scale” dalla spinta della folla in preda al panico.

Altri hanno tentato di salvarsi sfondando le finestre del locale per uscire all’esterno.

Victoria, una sopravvissuta, ha raccontato a BFM che tutte le finestre erano “nere e opache per il fumo” e che le persone le rompevano per far entrare aria. “Molte delle vittime devono essere soffocate”, ha detto.

Le parole dei testimoni oculari

Tim Steffens, 19 anni, istruttore di sci che ha assistito alla scena, ha descritto momenti di puro terrore: “Tutti si spingevano e si facevano largo lungo la tromba delle scale. È stato terribile. Erano tutti ustionati. I loro vestiti erano bruciati. Non è stata una bella scena. Le urla… non è stato bello, per niente”.

Un altro testimone, Bastien Frema, 20 anni, ha raccontato: “Le persone urlavano. Ho visto gente con i vestiti bruciati, a brandelli, che pendevano addosso. La gente gridava, cercava aiuto. Non potevamo fare nulla”.

Il racconto di chi è riuscito a salvarsi

Un altro sopravvissuto ha raccontato che alcuni suoi amici non sono più stati visti dopo l’incendio.

“Eravamo intrappolati, molte persone erano intrappolate. Non vedevamo nulla per il fumo. Non sapevamo come saremmo usciti. Ero solo e non sapevo come fare, ma sono riuscito a rompere una finestra e a uscire da lì. Metà dei miei vestiti erano spariti, è stato pazzesco. Ero nel seminterrato. Io e i miei amici ci stavamo divertendo, purtroppo alcuni dei nostri amici non ci sono più a causa dell’incendio. È stato folle. Le persone erano intrappolate. Ho dovuto mettere un tavolo davanti a me per ripararmi, bloccato dalle fiamme. Ma sono uscito. Questa è la cosa principale”.

FAQ

Cosa mostrava il video promozionale del locale?

Bottiglie di champagne con scintille accese portate tra la folla nel seminterrato.

A che ora è scoppiato l’incendio?

Intorno all’1.30 di notte, ora locale.

Quante persone sono morte?

Almeno 47, secondo le autorità.

Cosa avrebbe innescato il rogo?

Secondo i testimoni, le scintille delle bottiglie avrebbero incendiato il soffitto.

Ci sono indagini in corso?

Sì, le autorità stanno ricostruendo la dinamica e le responsabilità.