È successo a Lione

Dramma in Francia, a Lione, nel sobborgo di Vaulx-en-Velin, uno dei più poveri della città. Un incendio divampato in un edificio di 7 piani ha provocato la morte di 10 persone, tra cui 5 bambini. I feriti sono 14, di cui 4 in condizioni gravi.

L’incendio, di cui non si conosce l’origine, scoppiato dopo le 3 del mattino, è stato spento grazie all’intervento di 170 vigili del fuoco e 65 autopompe.

Il ministro degli Interni francese Gerald Darmanin ha detto di aver provato un ”profondo shock” per quanto successo. Darmanin si recherà nelle prossime ore insieme a Olivier Klein, ministro dell’Edilizia, sul luogo dell’incendio. Le autorità hanno spiegato di avere aperto un’inchiesta e di non escludere alcuna ipotesi.

Un incendio con un bilancio così grave non si verificava in Francia dal 2019, quando un rogo esploso nel 16° arrondissement di Parigi provocò la morte di 10 persone e 32 feriti.