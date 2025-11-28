La piccola Elsie è morta in seguito a uno scontro frontale: il responsabile condannato a sei anni di carcere

Una bimba di sette anni ha perso la vita mentre tornava a casa da una semplice giornata di shopping con la famiglia. Il colpevole, un autista di consegne, è stato condannato a sei anni di carcere dal tribunale della Corona di Lincoln, nel Regno Unito. La tragedia è avvenuta il 3 gennaio 2024 a Nocton, nel Lincolnshire. La piccola Elsie Gascoigne viaggiava a bordo di una Kia con il padre quando un furgone guidato da Veselin Dudenski ha invaso la loro corsia, schiantandosi frontalmente contro l’auto.

Elsie è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, ma nonostante tutti gli sforzi dei medici, è morta il giorno seguente. Il padre della bambina, alla guida del veicolo, ha riportato ferite gravi e permanenti.

Una manovra azzardata e fatale

Secondo quanto emerso durante il processo, Dudenski, 39 anni, ha effettuato un sorpasso pericoloso in un tratto di strada con una “depressione nascosta” — una zona in discesa non visibile dalla carreggiata. Il pubblico ministero Claire Holmes ha spiegato: “Il conducente ha compiuto un sorpasso pericoloso di un veicolo non identificato. In quel momento si stava avvicinando a una depressione nascosta della strada. Ha invaso la corsia della Kia, provocando una collisione frontale con il furgone bianco”.

La pericolosità del tratto era segnalata da appositi cartelli stradali e segnaletica orizzontale, ma l’imputato non li ha rispettati. Secondo la procura, un guidatore attento e competente avrebbe dovuto notare quei segnali e comprendere il rischio.

Una famiglia distrutta

Durante l’udienza, i genitori di Elsie hanno letto una dichiarazione straziante in aula: “Elsie era brillante, affettuosa, divertente e piena di vita. Perdere Elsie non è solo la perdita di una bambina, è la perdita del nostro intero futuro. Abbiamo perso la sua risata, i suoi sogni e tutto ciò che sarebbe potuta diventare”.

I genitori hanno anche ricordato il fortissimo legame tra la piccola e il padre: “Elsie era il centro del mondo di suo padre. Il loro legame è stato completamente spezzato”. Il giorno dell’incidente, la famiglia tornava da un pomeriggio di shopping durante il quale Elsie aveva speso i soldi ricevuti per Natale. Una giornata di festa trasformata in un incubo.

Ferite permanenti per il padre

Il padre della bambina ha riportato fratture allo sterno, alla parte bassa della schiena e a un braccio. Una delle ferite è stata descritta come “grave e con implicazioni a lungo termine”.

Anche un altro adulto presente sul veicolo, la cui identità non è stata resa nota, ha riportato ferite gravi.

Le difese dell’imputato

Durante il processo, l’avvocato difensore Charles Myatt ha affermato che Dudenski, pur sbagliando, non ha agito con dolo. “(L’imputato) credeva sinceramente che la strada fosse libera al momento del sorpasso”. Myatt ha aggiunto: “Non pensava che ci fosse una depressione nascosta lì. Il suo errore è stato non osservare i segnali. È solitamente un guidatore corretto e rispettoso della legge, ma ha commesso un errore di giudizio catastrofico”. Il tribunale ha anche saputo che Dudenski lavora come autista da 17 anni, e che al momento dell’incidente non stava né correndo né usando il telefono, né era sotto effetto di alcol o droghe.

Condanna e conseguenze

Il giudice Catarina Sjolin Knight ha espresso parole dure nel pronunciare la sentenza: “Non ti sei preso il tempo né la cura necessari per assicurarti che l’altra corsia fosse libera quando hai attraversato la linea di mezzeria”.

Dudenski è stato condannato a sei anni di reclusione per aver causato la morte di Elsie per guida pericolosa. Inoltre, è stato dichiarato colpevole anche per aver causato gravi lesioni a un adulto con la stessa manovra. Il giudice ha anche stabilito che Dudenski sarà soggetto a espulsione automatica dal Regno Unito, in quanto cittadino straniero. Oltre alla pena detentiva, l’autista è stato interdetto dalla guida per otto anni.

FAQ – Domande frequenti

Chi era la vittima dell’incidente? Elsie Gascoigne, una bambina di 7 anni che stava tornando a casa dopo una giornata di shopping con la famiglia.

Elsie Gascoigne, una bambina di 7 anni che stava tornando a casa dopo una giornata di shopping con la famiglia. Cosa ha causato l’incidente? Un sorpasso pericoloso da parte dell’autista Veselin Dudenski in un tratto di strada con una depressione non visibile.

Un sorpasso pericoloso da parte dell’autista Veselin Dudenski in un tratto di strada con una depressione non visibile. Cosa ha deciso il tribunale? Ha condannato Dudenski a sei anni di carcere e otto di sospensione della patente. L’uomo sarà espulso dal Regno Unito.

Ha condannato Dudenski a sei anni di carcere e otto di sospensione della patente. L’uomo sarà espulso dal Regno Unito. Il guidatore era sotto l’effetto di alcol o droghe? No, al momento dell’incidente Dudenski non era alterato e non stava correndo né usando il cellulare.

No, al momento dell’incidente Dudenski non era alterato e non stava correndo né usando il cellulare. Quali sono state le conseguenze per la famiglia? La bambina è morta, il padre ha riportato gravi ferite permanenti e il nucleo familiare è stato devastato psicologicamente.

Fonte principale: The Sun.