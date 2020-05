È successo a Genova

Dramma a Genova, nel quartiere Marassi.

Un’ambulanza si è ribaltata dopo lo scontro con un’auto tra corso De Stefanis e corso Sardegna. È morta la donna che era a bordo del mezzo sanitario per essere portata in ospedale. Era in gravi condizioni.

Soccorsi 4 feriti, due militi e due occupanti della vettura, trasportati in codice giallo agli ospedali San Martino e Galliera.

La vittima, come riportato su Genova24.it, è la 92enne Matilde Tutone. Tra i pompieri accorsi al luogo dell’incidente c’era anche il figlio della donna.

Sul posto la Polizia locale e la sezione infortunistica di Genova per chiarire la dinamica. Foto: IL SECOLO XIX.

VIDEO: