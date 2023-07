In provincia di Venezia

Incidente stradale tragico in provincia di Venezia: due giovani morti e uno gravemente ferito in uno scontro frontale tra due veicoli. Alle 5:45 di stamattina, domenica 9 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Piave Nuovo a Jesolo per gestire la situazione.

Dopo aver messo in sicurezza i veicoli coinvolti, i pompieri hanno estratto il conducente di una Citroen Picasso, che è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale tramite elicottero. Purtroppo, non è stato possibile salvare i due giovani a bordo di una Toyota Yaris, il medico ha dovuto dichiararne il decesso nonostante gli sforzi dei soccorritori.

I carabinieri hanno deviato il traffico e condotto gli accertamenti sul luogo dell’incidente. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco si sono concluse alle 9.

I nomi delle vittime: Mattia Pavanetto di 24 anni, di San Donà di Piave, e Tommaso Cattai di 23 anni, di Musile di Piave, che era alla guida della vettura. Il ferito è un 38enne di Eraclea.