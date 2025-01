Tragedia a Giugliano

Una tragedia ha colpito la comunità di Giugliano in Campania.

Marilena Romano, un’infermiera di 31 anni, ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto lungo la strada statale 7 Quater, tra le uscite di Lago Patria e Varcaturo, in direzione Pozzuoli.

La donna, mentre era alla guida della sua moto, ha perso il controllo del mezzo, urtando contro il guardrail nei pressi dello svincolo. Dopo la caduta, un veicolo in transito l’ha travolta, causando ferite gravissime che ne hanno determinato il decesso poco dopo l’arrivo all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli.

L’intervento dei soccorsi

Il conducente dell’auto che ha investito Marilena si è immediatamente fermato per prestare soccorso. I carabinieri della compagnia di Giugliano sono giunti rapidamente sul posto per effettuare i rilievi del caso e avviare le indagini. I sanitari del 118 hanno tentato di salvare la giovane infermiera trasportandola d’urgenza in ospedale, ma purtroppo le ferite riportate si sono rivelate fatali.

Una vita dedicata agli altri

Marilena Romano era un’infermiera del servizio di emergenza sanitaria 118, apprezzata dai colleghi per la sua professionalità e la grande umanità dimostrata sul lavoro. La sua scomparsa ha lasciato un profondo vuoto tra amici e colleghi, che la ricordano con affetto e stima. La giovane infermiera aveva già vissuto un episodio drammatico pochi giorni prima dell’incidente, quando il 12 gennaio era rimasta illesa dopo un sinistro stradale che aveva coinvolto un’ambulanza del 118 a Marano.

Il cordoglio dell’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate

L’associazione “Nessuno Tocchi Ippocrate” ha espresso il proprio dolore per la perdita di Marilena attraverso una nota ufficiale: “Il 12 gennaio scorso la collega fu vittima dell’incidente che ha coinvolto l’ambulanza di Marano uscendone illesa. Come associazione e in rappresentanza di tutti i colleghi ci uniamo al dolore della famiglia!”.

Le indagini in corso

Le autorità competenti stanno indagando per chiarire le esatte cause dell’incidente. Al momento, gli inquirenti stanno lavorando per comprendere se vi siano responsabilità da parte di terzi o se l’incidente sia stato causato da un malore improvviso o da condizioni stradali sfavorevoli.