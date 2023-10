Di origine romena

Tra le vittime del bus precipitato a Mestre c’è anche la famiglia Ogrezeanu, di origine romena.

Nell’incidente, infatti, hanno perso la vita i coniugi Mircea e Mihaela Ogrezeanu, rispettivamente di 45 e 42 anni, insieme alle loro figlie Aurora, di 8 anni, e Georgiana, di 13.

La stampa romena ha ricostruito la vita della famiglia dopo che le autorità diplomatiche romene sono entrate in contatto con quelle italiane, attraverso l’Ambasciata e il Consolato Generale della Romania a Trieste.

La famiglia Ogrezeanu proveniva dai distretti di Arges e Dambovita, situati a Nord-Ovest della capitale Bucarest. In cerca di una vita migliore, avevano lasciato la Romania e si erano trasferiti in Germania, dove avevano trovato lavoro e stabilità. Questa circostanza aveva confuso le autorità italiane, che inizialmente avevano scambiato i coniugi per cittadini tedeschi, annunciando erroneamente che non erano coinvolti cittadini romeni nell’incidente.

La famiglia Ogrezeanu si trovava in Italia per una vacanza. Martedì, stavano tornando da una visita a Venezia quando sono stati coinvolti nell’incidente. Attualmente, i corpi si trovano all’obitorio dell’ospedale di Mestre, in attesa di essere rimpatriati in Romania, un processo che sarà deciso d’intesa tra le autorità rumene e italiane. I parenti della famiglia sono giunti in Italia per identificare i loro cari.