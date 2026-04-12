A Modena

Tre persone sono morte e una quarta è rimasta gravemente ferita in un incidente stradale avvenuto alle 5:46 del mattino sulla via Emilia Ovest, a Modena. Lo scontro, avvenuto all’altezza del civico 1700 poco prima delle 6, ha coinvolto un’autovettura e un autocarro adibito al trasporto del latte. L’impatto è stato frontale e ha avuto conseguenze immediate e devastanti per gli occupanti della vettura.

Entrambi i mezzi, dopo l’urto, sono usciti dalla carreggiata finendo nella scarpata laterale. La dinamica è ancora al vaglio delle autorità, ma la violenza dello schianto ha reso necessario un intervento complesso da parte dei soccorritori.

Intervento dei soccorsi: estrazione tra le lamiere

Le squadre dei Vigili del Fuoco di Modena sono arrivate sul posto in pochi minuti. I soccorritori hanno utilizzato attrezzature idrauliche per liberare quattro persone rimaste intrappolate all’interno dell’automobile.

Nonostante la rapidità dell’intervento, per tre degli occupanti non c’è stato nulla da fare: il personale sanitario ha potuto solo constatare il decesso. Il quarto passeggero è stato estratto vivo, ma in condizioni critiche.

Il ferito più grave è stato trasferito d’urgenza all’Ospedale di Baggiovara, dove è stato ricoverato in terapia intensiva. Secondo le informazioni disponibili, un altro coinvolto avrebbe riportato ferite lievi ed è stato successivamente dimesso.

Dinamica dello schianto: frontale e uscita di strada

L’incidente si è verificato in un tratto rettilineo della via Emilia Ovest. Il camion per il trasporto del latte e l’autovettura, una Opel di vecchia immatricolazione, si sono scontrati frontalmente.

A seguito dell’impatto, entrambi i veicoli sono usciti dal sedime stradale, terminando la corsa nella scarpata adiacente.

Le cause restano in fase di accertamento. Non sono stati diffusi dettagli ufficiali su eventuali responsabilità, condizioni della strada o velocità dei mezzi.

Viabilità bloccata per ore: strada chiusa fino a tarda mattinata

La gestione dell’emergenza ha avuto un impatto diretto sulla circolazione. La via Emilia Ovest è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia per consentire i rilievi tecnici, la messa in sicurezza dell’area e la rimozione dei veicoli.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale, che ha coordinato la viabilità e avviato gli accertamenti.

La riapertura della strada è avvenuta intorno alle 11:30, dopo diverse ore di blocco totale.