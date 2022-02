In India

In India 13 donne sono morte dopo essere cadute in un pozzo durante una festa di matrimonio. Ieri, mercoledì 16 febbraio, a Kushinagar, nello stato dell’Uttar Pradesh, le vittime erano sedute su una lastra di ferro che copriva il pozzo quando ha ceduto, come riportato da Akhil Kumar, alto ufficiale di polizia, ai giornalisti.

Il magistrato distrettuale S. Rajalingam ha riferito che il pozzo era vecchio e non poteva sopportare il peso delle donne: “Le vittime sono cadute e sono state schiacciate dalle macerie”. Un soccorritore, Muralidhar Singh, ha raccontato che il pozzo era profondo più di 15 metri. Il primo ministro Narendra Modi, su Twitter, ha detto che l’incidente è stato “straziante” e che “l’amministrazione locale è coinvolta in ogni possibile aiuto”.

I media locali hanno riferito che le vittime sono state portate in ospedale e lì tutte e 13 sono state dichiarate morte. Ci sono stati anche due feriti gravi. Le immagini trasmesse dai telegiornali hanno mostrato anche gli sposi, vestiti con i loro abiti da cerimonia, in lutto per i cari deceduti.

In India i matrimoni sono spesso grandiosi, con un numero enorme di ospiti e cerimonie sontuose che durano diversi giorni. Nel 2017 24 partecipanti a un matrimonio morirono nello stato del Rajashtan quando un muro è crollato su di loro durante una tempesta.