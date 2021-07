Ci sono stati anche 3 feriti

Nove turisti sono morti nel nord dell’India dopo che il veicolo su cui viaggiavano è stato colpito da massi caduti da una montagna.

Come riportato dalla BBC, altri tre sono rimasti feriti nell’incidente, avvenuto domenica scorsa, 25 luglio, nello stato dell’Himachal Pradesh. I filmati pubblicati sui social media documentano le grandi rocce che precipitano lungo una ripida valle e su un ponte nel distretto di Kinnaur.

Il primo ministro dell’Himachal Pradesh, Jairam Thakur, ha descritto l’incidente come «straziante». Il primo ministro indiano Narendra Modi ha inviato le sue «sentite condoglianze alle famiglie di coloro che hanno perso la vita». Ha aggiunto che tutte le persone colpite avranno accesso a un fondo di soccorso del governo. Thakur, inoltre, ha affermato che è in corso un’operazione di emergenza per fornire assistenza immediata alle vittime.

Alcuni dei deceduti provenivano dalla capitale, Delhi, e stavano visitando il famoso villaggio turistico di Chitkul. Non è ancora chiaro cosa abbia causato l’incidente ma erano stati emessi avvisi di possibili frane a causa delle forti piogge.

Infatti, parti dell’India sono state colpite da frane e inondazioni provocate dal maltempo: il Paese sta affrontando la stagione dei monsoni che dura da giugno a settembre di ogni anno.

Almeno 136 persone sono state uccise nello stato indiano occidentale del Maharashtra dopo che la pioggia ha travolto centinaia di villaggi, spazzato via le case e lasciato i residenti isolati.