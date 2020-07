È successo in India

Un uomo si è tolto la vita dopo che la moglie ha partorito una bambina. Ne dà notizia Indiatvnews.com. Anche la moglie è morta a causa di un infarto perché non è riuscita a resistere allo «shock nel sentire la notizia del suicidio del marito e dopo essere stata rimproverata dalla suocera».

Nel dettaglio, un ufficiale di polizia ha detto che la 23enne Supriya Das ha partorito una bambina la scorsa settimana, per la quale è stata rimproverata dai suoceri e dal marito Pran Gobinda Das, perché si aspettavano un figlio maschio.

«Dopo ripetuti litigi con la moglie, Pran Gobinda si è suicidato, bruciandosi domenica scorsa. Anche Supriya è morta successivamente a seguito di un infarto perché non ha potuto sopportare lo shock della morte del marito e le lamentele della suocera», ha detto un ufficiale di polizia.

L’incidente è avvenuto a Gautamnagar, circa 130 km a sud di Agartala, nel distretto del Tripura meridionale. I vicini della coppia defunta hanno affermato che la suocera di Supriya l’ha costantemente rimproverata sin dalla nascita della bambina, dicendo che «è inquietante per una famiglia». La polizia non ha ancora arrestato nessuno per la vicenda.