A Giava, in Indonesia

In Indonesia, sull’isola di Giava, l’eruzione di un vulcano sta mettendo in fuga migliaia di persone.

Come riportato dalla BBC, testimoni riportano che una fitta pioggia di cenere vulcanica dal Monte Semeru (uno dei 130 vulcani attivi dell’Indonesia) sta oscurando il sole in due distretti. Al momento, non si segnalano vittime e le evacuazioni sono in corso. Inoltre, è stato emesso un avviso alle compagnie aree per informarle che la nuvola di cenere sta salendo fino a 15mila metri d’altezza.

Thoriqul Haq, un funzionario locale, ha detto a Reuters che una strada e un ponte di Malang sono stati distrutti. Il Volcanic Ash Advisory Center (VAAC) di Darwin, in Australia, ha affermato che la cenere sembrava essersi staccata dalla vetta e si sta spostando a sud-ovest.

Il vulcano, che si erge a 3.676 metri sul livello del mare, aveva già eruttato a gennaio. I video condivisi sui social media mostrano i residenti che scappano mentre una gigantesca nuvola di cenere si alza dietro di loro:

Infine, le squadre di soccorso stanno costruendo numerosi rifugi e le autoritaà locali hanno stabilito una zona off-limits in un raggio di cinque chilometri dal cratere.