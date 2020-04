Le parole di Ranieri Guerra (vicedirettore dell'OMS)

Ranieri Guerra, vicedirettore dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, intervistato su RaiNews24, ha affermato che ci saranno nuovi focolai di coronavirus in Italia, anche dopo la riapertura: «Serve rafforzare il controllo del territorio con controlli e tamponi a domicilio», ha spiegato.

Per quanto concerne la fase due, Guerra ha detto «che c’è stata una valutazione del rischio molto approfondito. Un’intensa discussione fra la commissione per la riapertura e comitato tecnico scientifico per capire quali siano le implicazioni per mettere in sicurezza i lavoratori, compreso nel momento della mobilità» in modo da tornare ad una struttura produttiva efficace il prima possibile.

Sempre a RaiNews24, l’esperto ha dichiarato, in relazione all’assenza di una previsione di barriera protettiva per le RSA, che «non è il momento del biasimo ma della coerenza e del lavoro comune», sottolineando che il problema è il risultato «della debolezza della primissima linea di tutta la struttura preventiva, almeno delle regioni dove è andato a impattare all’inizio. Si sarebbe potuto fare una valutazione sulla concentrazione di anziani che sapevamo essere il punto di maggiore debolezza della popolazione». Guerra ha aggiunto: «Si tratta di pazienti fragili con più malattie. Sicuramente si sarebbe potuto erigere una barriera preventiva in quelle residenze. Ma è molto facile con il senno di poi dire quale sarebbe state le misure anche cogenti da prendere».

Infine, da sottolineare quanto detto da Mike Ryan, direttore esecutivo dell’OMS: «Non ci sono prove che la presenza di anticorpi nel sangue possano determinare l’immunità o meno al coronavirus». A suscitare interrogativi sul funzionamento degli anticorpi è il dato dei pazienti risultati nuovamente positivi al Covid-19 dopo essere guariti: finora gli scienziati non sono stati in grado di stabilire se questi possono nuovamente essere contagiosi o meno.