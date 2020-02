In Australia

Un uomo ha dato fuoco all’auto della sua ex moglie con i tre figli all’interno e poi si è accoltellato mentre li guardava morire.

Il dramma è avvenuto a Camp Hill, nel sud – est di Brisbane, in Australia.

A perdere la vita, a bordo di un SUV bianco, sono stati Aaliyah di sei anni, Laianah di quatto e Trey di tre. Il padre, invece, si chiama Rowan Charles Baxter. Sì, al presente, perché è ancora vivo.

Hannah Baxter, la madre 31enne dei piccoli, era alla guida della Kia Sportage ed è ora in condizioni critiche in ospedale dopo avere subito gravi ustioni.

L’ex marito, 42 anni, ex giocatore della National Rugby League australiana, è saltato a bordo dell’auto mentre la donna stava sistemando i bimbi per accompagnarli a scuola. La famiglia si trovava nei pressi della casa dei genitori di Hannah.

Aaron Snell, un vicino che ha assistito all’orrore, ha raccontato che la donna, dopo che il 42enne ha appiccato le fiamme, è fuggita dall’auto e ha cominciato a rotolarsi a terra nel tentativo di spegnerle, gridando: «Ha versato della benzina». L’ex marito, invece, si trovava dall’altra parte della strada. È tornato verso l’auto, ha recuperato un coltello e si è poi pugnalato al petto.

Snell, addestrato nella rianimazione cardiopolmonare, ha prima valutato se eseguire o meno la RCP sul corpo dell’omicida e poi ha visto la donna che stava bruciando. Altri, poi, sono intervenuti nel tentativo di spegnere le fiamme che avevano avvolto l’auto per salvare i bambini ma è stato inutile. Snell ha raccontato di avere avuto la sensazione che Rowan Charles gli abbia impedito di aiutare i suoi figli: «Era molto arrabbiato ed era impazzito. Voleva che l’auto bruciasse».

Baxter, ex giocatore dei New Zealand Warriors, si era separato da poco dalla moglie e la coppia aveva chiuso un’attività che gestivano insieme. Negli ultimi mesi, sui social media, l’uomo aveva condiviso foto e video dei suoi figli, descrivendoli come «il mio mondo». Appena un mese fa, l’uomo ha scritto: «Buonanotte figli miei, papà vi adora».