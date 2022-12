È successo nel Regno Unito

Dramma nel Regno Unito. Quattro bambini sono caduti in un lago ghiacciato a Solihull e tre, purtroppo, non ce l’hanno fatta: sono deceduti in ospedale. Ne ha dato notizia Sky News.

I piccoli avevano rispettivamente 8, 10 e 11 anni. Un quarto bambino, di 6 anni, è in condizioni critiche.

Il gruppo stava giocando su un lago quando il ghiaccio si è rotto, facendoli cadere in acqua. Quando sono stati recuperati dai soccorritori erano in arresto cardiaco.

La tragedia è avvenuta nella contea delle West Midlands, a circa 160 chilometri a nord di Londra. La polizia sta indagando per stabilire con esattezza cosa sia successo e se qualcun altro sia caduto in acqua. In questi giorni il Regno Unito è stato colpito da un’ondata di gelo con molta neve: in Scozia è stata registrata anche una temperatura di -15.