È successo in Inghilterra

Scoperta eccezionale nel Regno Unito , in un comune giardino di una casa.

, in un comune giardino di una casa. Un bambino di 6 anni ha trovato un fossile che risale a milioni di anni fa .

. Il racconto del padre del piccolo.

Un bambino di 6 anni, a Walsall, nel Regno Unito, ha trovato un fossile risalente a milioni di anni fa nel suo giardino dopo avere ricevuto un kit per la caccia ai fossili come regalo di Natale. Lo racconta la BBC.

Il padre di Siddak Singh Jhamat, è riuscito a identificare il corallo Rugosa grazie a un gruppo tematico su Facebook. Vish Singh stima che il fossile abbia un’età compresa tra 251 e 488 milioni di anni.

Il piccolo ha raccontato: «Stavo ‘soltanto’ cercando vermi e cose come ceramiche e mattoni e mi sono imbattuto in questa roccia che sembrava un po’ un corno e ho pensato che potesse essere un dente o un artiglio o un corno ma in realtà era un pezzo di corallo».

E il padre ha detto: «Siamo rimasti sorpresi che abbia trovato qualcosa di così particolare nel terreno… ha trovato un corallo Rugosa e alcuni pezzi più piccoli accanto ad esso, poi il giorno successivo è andato di nuovo a scavare e ha trovato un blocco di sabbia rappreso».

In quel blocco c’erano «un sacco di piccoli molluschi e conchiglie e qualcosa chiamato crinoide che è come un tentacolo di calamaro, piuttosto preistorico», ha aggiunto il genitore del piccolo archeologo.

A proposito del corallo Rugosa, Vish Singh ha spiegato: «Il periodo in cui questo corallo esisteva è compreso tra 500 e 251 milioni di anni fa, il Paleozoico. L’Inghilterra a quel tempo faceva parte della Pangea, una massa di continenti. Anche l’Inghilterra era tutta sott’acqua…».