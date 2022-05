Lascia la moglie e le figlie per la profuga ucraina ospitata in casa

22/05/2022

Una madre di tre figli è stata abbandonata dal marito che è scappato con una profuga ucraina che la famiglia aveva accolta in casa. Lo racconta il Daily Mail. Lorna Garnett ha raccontato che il suo cuore è spezzato dopo che il suo partner da dieci anni ha deciso di lasciarla per Sofiia Karkadym, soltanto dieci giorni dopo che si era trasferita da loro, fuggita dall’Ucraina dilaniata dalla guerra. Tony Garnett, 29 anni, guardia di sicurezza, che vive a Bradford, nel West Yorkshire, ha detto di essersi innamorato della 22enne e di volere trascorrere il resto della sua vita con lei. Sofiia, che è fuggita da Leopoli, citta dell’Ucraina Occidentale, ha raccontato che con Tony è stato il classico colpo di fulmine e i due stanno vivendo la loro “storia d’amore”. Lorna, però, sostiene che “ha messo gli occhi su Anthony fin dall’inizio, ha deciso che lo voleva e l’ha preso. Non le importava della devastazione che era rimasta alle sue spalle. Tutta la mia vita è stata capovolta nel giro di due settimane”. Per quanto riguarda la decisione di accogliere la giovane donna in casa, Lorna ha spiegato che aveva ritenuto che fosse la cosa giusta da fare dopo avere visto la situazione “terrificante” nei telegiornali, “per mettere un tetto sopra la testa di qualcuno e aiutarlo. Ed è così che Sofia mi ha ripagata per averle dato una casa”. Sofiia e Tony. Sofiia è volata a Manchester il 4 maggio scorso dopo aver atteso per settimane a Berlino l’approvazione del visto per il Regno Unito. Tony ha raccontato di avere subito ‘sviluppato’ una connessione con Sofiia e anche con le figlie di 3 e 6 anni, al contrario di Lorna. Con il passare dei giorni, Sofia e Tony hanno cominciato a fare palestra insieme e a parlare in auto mentre a casa si avvicinavano fisicamente: “Lì mi sono reso conto che stavamo trovando scuse per toccarci e sfiorarci ma in quella fase non è successo nient’altro”, ha raccontato l’uomo: “Sebbene fossero cose abbastanza innocenti, la situazione stava causando discussioni”. Man mano che la coppia si avvicinava sempre di più, Lorna diventava sempre più gelosa: “L’atmosfera stava diventando davvero pessima. Lorna non è mai stata entusiasta di avere una rifugiata in casa nostra perché significava che le bambine dovevano trasferirsi in una stanza”, ha detto l’uomo. Le cose sono precipitate dopo una lite tra le due donne e Sofia è scoppiata in lacrime. Ed è stato in quel momento che Tony e la giovane ucraina hanno deciso di andare a vivere altrove, a casa dei genitori di lui, anche se stanno cercando una nuova casa per entrambi. Così è, quindi, finita in 10 giorni una relazione che era durata 10 anni.

