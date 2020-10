L'annuncio della ministra del lavoro Nunzia Catalfo

Nunzia Catalfo, ministra del Lavoro, su Facebook ha scritto: «Da domani, 1° novembre, l’INPS effettuerà i pagamenti delle pensioni di invalidità civile al 100% con l’aumento che il Governo ha introdotto nel Decreto Agosto».

«Ciò significa – ha aggiunto la ministra – che per i cittadini in condizioni di invalidità totale e di età pari o superiore a 18 anni – circa 200 mila persone – sarà riconosciuto in automatico un assegno mensile che passerà da 285 a 650 euro (considerati i livelli reddituali previsti dalla legge)».

Nunzia Catalfo ha poi affermato: «A questo importo, inoltre, saranno aggiunti gli arretrati calcolati dal 20 luglio scorso. Siamo di fronte a una sfida importante. Mai come adesso il Paese ha il dovere di unirsi e garantire tutte le tutele necessarie alle persone più vulnerabili».

Il post: