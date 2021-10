Facebook ha confermato il disservizio

Facebook ha segnalato nuovi problemi di accesso. Lo ha comunicato la stessa azienda di Menlo Park. Alcuni utenti, infatti, stanno avendo difficoltà di accesso ai prodotti dell’azienda co-fondata da Mark Zuckerberg, in particolare i disagi riguardano Instagram.

Un portavoce ha detto: «Siamo consapevoli che alcune persone e impresestanno avendo problemi. Stiamo lavorando a riportare le cose alla normalità il più rapidamente possibile. E ci scusiamo per l’inconveniente».

Soltanto il 4 ottobre scorso c’è stato un black-out a livello mondiale di Facebook, Messenger, Instagram e WhatsApp durato quasi sette ore e con un danno economico di decine di miliardi di euro.

Come spesso succede in questi casi, su Twitter diventano di tendenza le discussioni sui disservizi dei social media e, in poco tempo, otre 22mila utenti da tutto il mondo hanno usato l’hashtag #instadown, con riferimento a Instagram.