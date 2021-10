Ancora problemi per i social di Mark Zuckerberg

Instagram, WhatsApp e Facebook non funzionano da oltre un’ora. I problemi sono cominciato intorno alle 17.30.

Sono stati segnalati dall’Italia e nel resto d’Europa, infatti, problemi di accesso ai tre social media di Mark Zuckerberg.

Al momento è impossibile accedere alla piattaforma messaggistica di WhatsApp, a quella per le foto di Instagram e al popolare social network di Facebook.

Sul sito DownDetector.it è stato confermato con il problema con le migliaia di segnalazioni che stanno arrivando sul disservizio.

Nel messaggio dell’applicazione si legge: «Questa pagina non è al momento disponibile. Questo potrebbe essere dovuto a un errore tecnico e stiamo lavorando per risolverlo. Prova a ricaricare queasta pagina». Mentre, per chi usa Mozilla, lato desktop, il messaggio è: «Uhm… non riusciamo a trovare questo sito».

Come sempre accade in questi casi, su Twitter sono di tendenza gli hashtag #instagramdown, #whatsappdown e #facebookdown. Non si conosce, al momento, la causa del problema. L’azienda di Menlo Park non ha comunicato ancora nulla. L’ipotesi è che il problema possa essere conseguenza del processo di unificazione delle tre piattaforme in una sola infrastruttura.

WhatsApp su Twitter: «We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible. Thanks for your patience!». Ovvero: «Siamo consapevoli che alcune persone stanno riscontrando problemi con WhatsApp in questo momento. Stiamo lavorando per riportare le cose alla normalità e invieremo un aggiornamento qui il prima possibile. Grazie per la vostra pazienza!». E ancora: «Instagram e i suoi amici stanno attraversando un momento un po’ complicato e potreste avere problemi a utilizzarli. Abbiate pazienza, ci siamo». Cosi’ su Twitter il team che cura la comunicazione di Instagram.



Il titolo di Facebook cede ora il 5,7%.