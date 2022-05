La rivelazione del New York Times

Il New York Times ha riferito che le informazioni fornite dai servizi segreti statunitensi all‘esercito ucraino hanno portato all’uccisione di diversi generali russi vicino al fronte.

Il quotidiano, citando fonti anonime dell’intelligence statunitense, ha scritto che le informazioni comprendevano “la determinazione dell’ubicazione e altri dettagli del quartier generale mobile dell’esercito russo che si muove regolarmente”. Tali informazioni, insieme a quelle ucraine e alle intercettazioni delle comunicazioni, avrebbero consentito alle forze armate di Kiev di effettuare attacchi di artiglieria contro alti ranghi russi.

Tuttavia, il Consiglio di Sicurezza Nazionale degli USA ha criticato questa indiscrezione, definendola “irresponsabile”. La portavoce Adrienne Watson ha affermato: “Gli Stati Uniti forniscono informazioni sul campo di battaglia per aiutare gli ucraini a difendere il loro Paese. Non forniamo informazioni con l’intento di uccidere i generali russi”.

Tra i generali russi confermati morti ci sono il maggiore generale Anton Simonov, 55 anni, ucciso durante un attacco a un posto di comando russo vicino a Kharkiv e il tenente generale Andrey Mordvichev, ucciso a Kherson il 19 marzo.

Il maggiore generale Oleg Mityaev, 47 anni, comandante della 150ª divisione di fucili motorizzati dell’esercito, è morto combattendo a Mariupol mentre il maggiore generale Vitaly Gerasimov, 45 anni, è stato ucciso il 7 marzo fuori da Kharkiv.

L’11 marzo è stato ucciso anche il maggiore generale Andrey Kolesnikov, comandante della divisione Kantemirovskaya dei carri armati delle guardie e il 3 marzo il maggiore generale Andrei Sukhovetsky, 47 anni, è stato ucciso da un cecchino.

Inoltre, il generale Magomed Tushaev, capo delle forze speciali cecene, è stato ucciso in un’imboscata vicino a Hostomel, il tenente generale Yakov Rezantsev, comandante della 49ª armata combinata russa, è stato ucciso in un attacco vicino a Kherson e il maggiore generale Vladimir Frolov è morto in battaglia.