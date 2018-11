La quotazione dell’oro regge e attrae l’interesse degli investitori e dei trader

L’oro è sempre stato utilizzato come ottima “riserva monetaria” con funzione di denaro. Quali sono le sue caratteristiche che lo rendono un bene “rifugio”? L’oro è indistruttibile; è portabile e divisibile; oltre ad essere facilmente accettato come strumento di pagamento. Nonostante la crisi economica, la quotazione dell’oro regge e attrae costantemente l’interesse degli investitori e dei trader.

Ma come investire in oro? Oro fisico o oro finanziario? Quali sono le differenze e quali sono le strategie per massimizzare il rendimento del capitale investito? Scopriamo in questa guida come investire in oro fisico e in oro finanziario: ecco tutti i suggerimenti utili per farlo.

Investire in oro: caratteristiche del prezioso

Non possiamo negare che l’oro è una delle commodities, o meglio una delle materie prime, che attrae costantemente l’attenzione degli investitori e dei traders.

La quotazione del prezioso si mantiene stabile nonostante la crisi economica, il “nervosismo” che si respira sui mercati finanziari e l’incertezza degli investitori.

Si pensi solo al fatto che negli ultimi due secoli, l’oro ha sempre mantenuto il proprio valore rispetto al tasso d’inflazione: in buona sostanza, il valore del prezioso è rimasto pressoché invariato nel tempo.

Ciò è dovuto alle sue caratteristiche che è necessario analizzare e conoscere a priori prima:

è un bene “rifugio”,

non è direttamente influenzato dalle politiche economiche di una nazione,

non può essere ripudiato,

è un bene economico “liquido”,

acquistabile e vendibile 24 ore su 24 in tutto il mondo,

è un asset fisico e tangibile,

è un ottimo “diversificatore”,

è un bene “negativamente correlato” con gli altri settori d’investimento,

non viene impiegato solo in gioielleria,

è malleabile e duttile,

eccezionale resistenza elettrica (ecco perché viene impiegato nelle industrie elettriche),

ha un peso specifico molto elevato inferiore solo al platino,

è eterno e incorruttibile,

è inalterabile,

ha un alto punto di fusione (per questo è utilizzato nell’industria di costruzione dei veicoli spaziali).

Come investire nell’oro: quali sono le strategie?

Gioielli, monili, lingottini, medaglie, orologi, gioielli, monete sono tutti oggetti che possono essere acquistati in oro o in leghe, ovvero fondendo l’oro puro ad altri metalli.

Ciò ha un impatto sul valore, che viene computato in base all’aspetto dell’oro stesso ed in base ai carati. Due sono le strade da valutare attentamente:

investire in oro fisico

investire in oro finanziario.

Procediamo con ordine e scopriamo come fare.

Investire in oro fisico: monete da collezione o lingotti?

Come si può ben intuire, in questo caso, si può optare per l’acquisto di monete d’oro, monili, gioielli e lingottini d’oro. Le monete d’oro sono tra gli oggetti preziosi più ambiti dai collezionisti e dagli investitori.

Anche se viviamo in un’economia dove i pagamenti non avvengono più in oro, il valore di una moneta d’oro è dato dal suo fair value.

Si pensi che il suo valore è espresso in dollari per oncia, e un’oncia corrisponde a 31,1328 grammi.

Le monete d’oro vengono emesse da tutti gli Stati a livello planetario e, sebbene oggi si sia passati ad un sistema economico completamente slegato dall’oro, rimangono un bene su cui investire capitale.

Il prezzo di mercato di una moneta d’oro acquistata come bene d’investimento è dato dalla seguente formula:

(prezzo del prezioso * grammi) + spread

Per quanto concerne lo spread, più piccolo è il taglio della moneta, maggiore è il costo applicato dal rivenditore per il suo guadagno.

In effetti, quando si entra in una numismatica, il valore delle monete d’oro da collezione è dato più dalla rarità che non dal contenuto di oro puro.

Un altro modo per investire in oro fisico è quello di acquistare lingotti d’oro: non si deve pensare di acquistare lingottoni da 12 Kg, i produttori sono venuti incontro anche al mercato retail, producendo lingottini di tutte le misure (anche pochi grammi). In questo modo, tutti quanti possiamo pensare di investire in lingottini con 999,9 millesimi di oro.

Per acquistare oro fisico, è possibile rivolgersi a rivenditori fisici o online specializzati, validi professionisti del settore aureo o affidarsi alle gioiellerie o presso i compro oro.

Investire in oro finanziario

Oltre alla possibilità di investire in oro fisico, vi è la possibilità di valutare l’investimento dell’oro finanziario. In che modo? È possibile investire in ETF, ovvero fondi che hanno la funzione di replicare il benchmark al quale fanno riferimento.

Si tratta, in buona sostanza, di fondi a gestione passiva il cui obiettivo principale è quello di replicare fedelmente il benchmark di riferimento, senza sovra/sotto performarlo.

Un’altra strategia per investire in oro finanziario è quella di sottoscrivere un contratto di Future sull’oro che impegna due parti (un acquirente ed un venditore) a dare o a prendere in consegna una determinata quantità di oro fisico ad un prezzo concordato e ad una data prestabilita.

Ogni investitore può scegliere di “andare short” (ovvero credere in un ribasso del prezzo dell’oro) o “andare long” (ovvero credere in un rialzo del prezzo del prezioso).

In ogni caso non c’è alcuna consegna fisica del prezioso.