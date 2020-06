Dramma a Corteolona (Pavia)

Una donna di 48 anni è stata investita e uccisa dall’auto guidata dal marito. È successo ieri sera, sabato 13 giugno, intorno alle 21, a Corteolona, in provincia di Pavia.

L’uomo, 57 anni, è stato portato in caserma dai carabinieri per essere interrogato. Stando a quanto ricostruito, i due coniugi ieri sera hanno litigato e in casa c’era anche il figlio di 10 anni. Al culmine del litigio, il 57enne è uscito di casa per salire in auto, poi l’investimento. L’uomo ha detto ai carabinieri di non averla vista.

Si è appreso che quando l’uomo è uscito di casa, la moglie lo ha seguito. Il marito ha innestato la marcia ed è partito, travolgendo la donna. Quando si è accorta di averla investita, si è fermato e ha cercato di soccorrerla. Il corpo della 48enne era incastrato sotto l’auto. Il 118 è giunto sul posto ma non ha potuto fare altro che constatare il decesso.

Al momento s’indaga per omicidio colposo ma l’uomo è a piede libero.