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L’Iran ha fissato sei condizioni precise per porre fine alla guerra in corso, mentre il conflitto si allarga al fronte nucleare. Tra le richieste avanzate da Teheran figurano la chiusura delle basi militari statunitensi in Asia occidentale e risarcimenti completi, mentre sul terreno si registrano oltre 1.400 morti dall’inizio delle operazioni e un ultimatum di 48 ore lanciato da Donald Trump sullo Stretto di Hormuz.

Le condizioni iraniane: stop alla guerra solo con garanzie strutturali

Secondo fonti riportate da Al-Mayadeen e Press TV, un alto funzionario iraniano ha delineato un quadro negoziale rigido. Teheran non parla di tregua temporanea ma di una ridefinizione degli equilibri regionali.

Le condizioni sono sei e non lasciano margini interpretativi:

garanzie vincolanti che il conflitto non si ripeterà;

chiusura di tutte le basi militari statunitensi in Asia occidentale;

risarcimenti completi da parte di Stati Uniti e Israele;

cessazione di tutte le guerre regionali contro gruppi alleati dell’Iran (Hezbollah, Hamas, Houthi);

creazione di un nuovo sistema legale per lo Stretto di Hormuz;

consegna all’Iran di soggetti definiti come “media ostili”.

Quest’ultimo punto introduce un elemento inedito: la richiesta di interventi diretti contro attori mediatici ritenuti ostili, segnale di una strategia che unisce piano militare e informativo.

Escalation militare: attacchi incrociati e rischio nucleare

Le condizioni arrivano mentre il conflitto ha superato una soglia critica. L’Iran ha colpito un’area vicina a un sito nucleare israeliano a Dimona, in risposta a precedenti attacchi contro l’impianto iraniano di Natanz.

Israele ha preso le distanze dall’operazione su Natanz, ma ha confermato nuovi raid su Teheran. In particolare, l’esercito israeliano ha dichiarato di aver colpito la Malek Ashtar University, definita un centro utilizzato per sviluppare componenti legati ad armi nucleari.

Il bilancio sul terreno è pesante:

oltre 100 feriti nelle città israeliane di Dimona e Arad;

485 persone evacuate nell’area di Dimona;

più di 1.400 morti in Iran a seguito di attacchi statunitensi e israeliani;

operazioni militari segnalate in oltre 200 città iraniane.

Il ruolo dello Stretto di Hormuz e l’ultimatum degli Stati Uniti

Il nodo strategico centrale resta lo Stretto di Hormuz, passaggio chiave per il traffico energetico globale. Il presidente statunitense Donald Trump ha imposto un ultimatum: 48 ore per la riapertura completa del passaggio marittimo.

In caso contrario, Washington ha minacciato attacchi contro infrastrutture energetiche iraniane, inclusi impianti elettrici.

Teheran ha risposto con un avvertimento diretto: qualsiasi attacco alle proprie infrastrutture sarà seguito da ritorsioni contro obiettivi energetici e tecnologici statunitensi e israeliani.

Europa nel raggio: il fattore missilistico

Un elemento nuovo emerge dalle dichiarazioni del capo di stato maggiore israeliano, Eyal Zamir. Secondo il comando militare, le capacità missilistiche a lungo raggio dell’Iran rendono l’Europa potenzialmente raggiungibile.

Zamir ha citato un recente attacco contro una base statunitense a Diego Garcia come prova della gittata operativa. Tuttavia, un alto funzionario iraniano ha dichiarato ad Al Jazeera che Teheran non è responsabile di quell’azione.

Presenza militare internazionale e incidenti collaterali

La crisi sta attirando forze esterne. Secondo media locali, un sottomarino nucleare britannico è arrivato nel Mar Arabico, segnale di un coinvolgimento crescente delle potenze occidentali.

Nel frattempo, si registrano anche incidenti non direttamente legati ai combattimenti. Il ministero della Difesa del Qatar ha confermato la caduta di un elicottero nelle acque regionali a causa di un guasto tecnico durante una missione di routine.