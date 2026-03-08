La posizione ufficiale degli Emirati Arabi Uniti

Gli Emirati Arabi Uniti sono stati bersaglio di una vasta offensiva iraniana condotta con missili balistici, droni e missili da crociera. Secondo i dati diffusi dal Ministero della Difesa emiratino, dall’inizio degli attacchi sono stati rilevati 238 missili balistici lanciati dall’Iran contro il territorio dello Stato del Golfo.

La maggior parte è stata neutralizzata dai sistemi di difesa aerea: 221 missili sono stati distrutti, mentre 15 sono caduti in mare e due hanno raggiunto il territorio emiratino.

Parallelamente, le autorità militari hanno monitorato 1.422 droni iraniani diretti verso gli Emirati. Di questi, 1.342 sono stati intercettati, mentre 80 velivoli senza pilota sono caduti sul territorio nazionale.

Gli apparati difensivi hanno inoltre individuato otto missili da crociera, tutti intercettati e distrutti prima che potessero colpire obiettivi nel Paese.

Il bilancio delle vittime e dei feriti

Gli attacchi hanno provocato vittime civili. Il Ministero della Difesa emiratino ha comunicato che quattro persone sono morte a causa delle operazioni militari.

Le vittime sono cittadini stranieri originari di Pakistan, Nepal e Bangladesh.

Il numero dei feriti ha raggiunto 112 persone, con lesioni classificate tra moderate e lievi.

Tra i feriti figurano cittadini provenienti da numerosi Paesi: Emirati Arabi Uniti, Egitto, Sudan, Etiopia, Filippine, Pakistan, Iran, India, Bangladesh, Sri Lanka, Azerbaigian, Yemen, Uganda, Eritrea, Libano, Afghanistan, Bahrein, Comore e Turchia.

Nuovi attacchi: missili balistici e droni intercettati

Il Ministero della Difesa emiratino ha segnalato anche un nuovo episodio della campagna militare iraniana.

Secondo l’aggiornamento diffuso dalle autorità, 17 missili balistici sono stati rilevati in un singolo attacco. Le difese aeree hanno intercettato 16 ordigni, mentre uno è caduto in mare senza provocare danni.

Nella stessa operazione sono stati monitorati 117 droni iraniani. Le difese ne hanno abbattuti 113, mentre quattro velivoli sono caduti in mare.

La posizione ufficiale degli Emirati Arabi Uniti

Di fronte alla sequenza di attacchi, il governo emiratino ha ribadito la propria posizione sulla sicurezza nazionale.

Il Ministero della Difesa degli Emirati Arabi Uniti ha dichiarato che il Paese è “completamente pronto a contrastare qualsiasi minaccia e risponderà con decisione a qualsiasi tentativo di minare la sicurezza del Paese, garantendo la protezione della sua sovranità, sicurezza e stabilità, nonché la difesa dei suoi interessi e capacità nazionali”.

La dichiarazione rappresenta al momento l’unica posizione ufficiale sul possibile sviluppo delle operazioni militari.

Le notizie su un possibile attacco degli Emirati in Iran

Nel frattempo, alcune testate israeliane hanno diffuso informazioni su una possibile risposta militare emiratina.

Secondo il quotidiano Ynet, per la prima volta gli Emirati Arabi Uniti avrebbero colpito l’Iran. La ricostruzione sostiene che l’operazione militare avrebbe preso di mira un impianto di desalinizzazione iraniano. Una versione simile è stata riportata anche da Channel 12 israeliano.

Le valutazioni diffuse dai media israeliani indicano che il raid avrebbe avuto soprattutto un valore simbolico: un segnale politico e militare indirizzato al regime iraniano.

Secondo queste analisi, se l’Iran dovesse intensificare ulteriormente le operazioni contro il territorio emiratino, Abu Dhabi potrebbe unirsi alla campagna militare contro Teheran, anche se con una partecipazione limitata.

Informazioni contrastanti sull’operazione

Non esiste tuttavia alcuna conferma ufficiale da parte del governo degli Emirati Arabi Uniti sull’eventuale attacco.

In diversi canali Telegram circolano ricostruzioni divergenti sull’operazione. Alcune fonti presentano il raid come un fatto già avvenuto, mentre altre segnalano l’assenza di qualsiasi conferma da parte delle autorità emiratine.

Per ora, dunque, l’unico dato certo rimane quello fornito dal Ministero della Difesa emiratino: il Paese continua a difendersi dagli attacchi iraniani e mantiene la propria prontezza operativa in caso di ulteriori minacce.

FAQ

Quanti missili iraniani sono stati lanciati contro gli Emirati Arabi Uniti?

Il Ministero della Difesa emiratino ha dichiarato che dall’inizio degli attacchi sono stati rilevati 238 missili balistici iraniani.

Quanti droni sono stati utilizzati negli attacchi?

Le autorità emiratine hanno individuato 1.422 droni iraniani, la maggior parte dei quali intercettati.

Quante vittime hanno causato gli attacchi?

Il bilancio ufficiale parla di quattro morti e 112 feriti.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno davvero attaccato l’Iran?

Alcuni media israeliani affermano che un impianto di desalinizzazione iraniano sia stato colpito. Tuttavia non esiste al momento una conferma ufficiale da parte degli Emirati.