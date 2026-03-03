La situazione

Almeno 13 militari iraniani sono morti in un attacco aereo contro una base nel sud est dell’Iran, nella provincia di Kerman, mentre l’operazione militare di Stati Uniti e Israele ha causato almeno 555 vittime in Iran secondo la Mezzaluna Rossa iraniana. Oggi, martedì 3 marzo, le evacuazioni disposte dal Dipartimento di Stato USA hanno raggiunto sei Paesi, includendo anche gli Emirati Arabi Uniti, e il conflitto si è allargato a obiettivi diplomatici e infrastrutture nel Golfo.

Media locali, tra cui l’agenzia semiufficiale Tasnim e il quotidiano Hammihan, hanno riferito che il raid ha colpito la base aerea di Kerman, circa 800 chilometri a sud est di Teheran. La base è nota per ospitare elicotteri militari. Nella capitale iraniana, durante la notte e fino al primo mattino, testimoni hanno descritto esplosioni ripetute e il rumore di aerei in volo. Non è stato chiarito quali bersagli siano stati colpiti.

Nelle stesse ore l’Iran ha colpito l’ambasciata degli Stati Uniti a Riyadh con due droni. Secondo il Ministero della Difesa saudita, l’attacco ha provocato un incendio limitato e danni lievi. L’ambasciata ha invitato i cittadini americani a evitare il complesso. L’episodio è arrivato dopo l’attacco all’ambasciata USA in Kuwait che ha annunciato la chiusura fino a nuovo avviso.

Nel frattempo Israele ha aumentato le operazioni in Libano contro Hezbollah, il gruppo armato sostenuto dall’Iran. Esplosioni sono state udite e fumo è stato visto in un sobborgo meridionale di Beirut. L’esercito israeliano ha dichiarato che i suoi soldati stanno operando nel sud del Libano.

Dati principali e bilanci dichiarati

La Mezzaluna Rossa iraniana afferma che l’operazione USA Israele ha ucciso almeno 555 persone in Iran. In Israele 11 persone sono morte in luoghi colpiti da missili iraniani. In Libano, gli attacchi di rappresaglia israeliani contro Hezbollah hanno ucciso 52 persone. Le forze armate USA hanno confermato sei morti tra i militari americani, tutti soldati dell’esercito in un’unità logistica in Kuwait, secondo un funzionario statunitense che ha parlato a condizione di anonimato. Tre persone sono state uccise negli Emirati Arabi Uniti e una ciascuna in Kuwait e Bahrein.

Minacce nel Golfo e infrastrutture colpite

La ritorsione iraniana si è estesa nel Golfo con intercettazioni e attacchi che hanno toccato anche gli Emirati. Amazon, secondo quanto riportato, ha indicato che due data center negli Emirati Arabi Uniti sono stati colpiti e che un impatto di drone vicino a un altro in Bahrein ha provocato danni. Ci sono stati attacchi iraniani contro impianti energetici in Qatar e Arabia Saudita, oltre a diversi attacchi a navi nello Stretto di Hormuz, il passaggio stretto all’imbocco del Golfo Persico attraverso cui transita circa un quinto del petrolio scambiato a livello mondiale. La conseguenza immediata descritta è un aumento dei prezzi globali di petrolio e gas naturale.

Un consigliere della Guardia Rivoluzionaria, il generale di brigata Ebrahim Jabbari, ha dichiarato che “Lo Stretto di Hormuz è chiuso”. Ha aggiunto un avvertimento: “Non venite in questa regione”.

Trump, durata della campagna e obiettivi dichiarati

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha descritto la fase in corso come l’inizio di una campagna “implacabile” che potrebbe durare più di un mese. Ha detto che le operazioni probabilmente dureranno quattro o cinque settimane, ma di essere pronto “ad andare ben oltre”. In un post sui social, ha scritto che gli Stati Uniti hanno una disponibilità “praticamente illimitata” di munizioni e armamenti di alto livello già preposizionati, aggiungendo che “le guerre possono essere combattute per sempre e con grande successo usando solo queste scorte”.

Trump ha indicato come obiettivi la distruzione delle capacità missilistiche iraniane, l’eliminazione della marina iraniana, l’impedire all’Iran di ottenere un’arma nucleare e il bloccare il sostegno a gruppi alleati come Hezbollah, che lunedì ha lanciato missili contro Israele.

Natanz, AIEA e disputa sul programma nucleare

La televisione di Stato iraniana ha parlato di due esplosioni in una struttura di trasmissione a Teheran, senza feriti. Reza Najafi, ambasciatore iraniano presso l’Agenzia Internazionale per l’Energia Atomica, ha detto ai giornalisti che i raid hanno preso di mira domenica il sito di arricchimento di Natanz. Ha dichiarato: “La giustificazione secondo cui l’Iran vuole sviluppare armi nucleari è semplicemente una grande bugia”.

Israele e Stati Uniti non hanno riconosciuto attacchi sul sito in questa fase. Israele sostiene di colpire leadership e infrastrutture nucleari. L’Iran afferma di non aver arricchito uranio da giugno, pur rivendicando il diritto di farlo e dichiarando che il programma è pacifico. Netanyahu, in un’intervista trasmessa lunedì sera su Fox News, ha sostenuto che l’Iran stava ricostruendo “nuovi siti, nuovi luoghi” sotterranei per produrre bombe atomiche. Ha aggiunto: “Dovevamo agire adesso e l’abbiamo fatto” (ma non ha fornito prove)

Incidenti, caos operativo e rischio per i civili

Il conflitto ha mostrato anche errori sul campo. L’esercito statunitense ha detto che il Kuwait ha “abbattuto per errore” tre caccia americani mentre l’Iran lo attaccava con aerei, missili balistici e droni. Il Comando Centrale ha affermato che tutti e sei i piloti si sono eiettati e sono sopravvissuti.

Sul piano umanitario, la direttrice generale dell’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, Amy Pope, ha avvertito: “L’escalation militare costringerebbe più famiglie a lasciare le loro case e colpirebbe duramente i civili”. Ha aggiunto: “Milioni di persone sono già sfollate nella regione”.