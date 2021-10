32enne partorisce il suo primo figlio e muore in ospedale

Una donna di 32 anni, Sara Castigliola, è morta ieri pomeriggio, sabato 30 ottobre, all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, uno dei sei comuni dell’isola di Ischia, dopo aver partorito. La donna aveva dato alla luce, con parto cesareo, il suo primo figlio. Durante il parto non sarebbero emersi imprevisti o problemi. Dopo qualche ora, però, ha avuto una fortissima emorragia che ne ha provocato il decesso. L’ASL Napoli 2 Nord ha avviato una indagine per accertare le cause della morte. La salma è stata sottoposta a sequestro in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria. Inoltre, la cartella clinica della donna p stata sequestrata dai carabinieri. L’Asl Napoli 2 Nord e tutto il personale dell’ospedale Rizzoli “esprimono il proprio profondo cordoglio ai familiari della giovane donna – si legge in una nota – la Direzione dell’Asl effettuerà ogni approfondimento, attivando una specifica commissione che accerterà nel più breve tempo possibile quanto accaduto”.

