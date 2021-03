Isole Viaggianti il nuovo singolo di Ornella Vanoni

23/03/2021

Ornella Vanoni dal 26 marzo il nuovo singolo Isole Viaggianti sulle piattaforme digitali e in programmazione radiofonica Venerdì 26 marzo arriva in radio e sulle piattaforme digitali Isole Viaggianti, il nuovo singolo estratto dall'album di inediti di Ornella Vanoni, Unica, pubblicato a fine gennaio da BMG. Reduce da una partecipazione come ospite al Festival di Sanremo che ha riscosso consensi unanimi, Ornella mette ora in luce un brano che più di altri rappresenta la sua anima artistica e non solo. Composto da Fabio Ilacqua, che ha firmato anche altri 4 pezzi e gli arrangiamenti dell'album, Isole Viaggianti sembra mettere a fuoco un sentire comune del momento che stiamo vivendo: l'atmosfera concitata delle strofe fotografa l'irrequietezza e il desiderio di fuga – reale e metaforico – dalle costrizioni, dalle consuetudini, dai percorsi prestabiliti, e lo fa con un andamento ritmico che riconduce alle sonorità brasiliane tanto amate da Ornella. Poi, l'incedere inquieto del canto, sempre punteggiato da un umorismo lieve, sfocia in un ritornello arioso e avvolgente nel quale Ornella dà voce in prima persona ai "due eterni passeggeri" che si sorreggono tenendosi per mano "in cerca di sentieri secondari", simili appunto a due isole viaggianti "sulla via di ieri e quella che verrà". "I sentieri secondari sono quelli che ti fanno uscire da uno schema fisso e a scoprire cose nuove, mentre sulla strada maestra può non cambiare mai niente" chiarisce infatti Ornella, che aggiunge a proposito dell'arrangiamento: "Se vuoi dare gioia e felicità, ci sono le percussioni e le sonorità del Brasile, un Paese che mi piace molto". Isole Viaggianti è il secondo singolo ufficiale estratto dall'album, dopo Un Sorriso dentro al Pianto, pubblicato a inizio gennaio, come anticipazione di Unica, pubblicato in formato CD Deluxe, CD Digipack, Vinile, Picture Vinyl in edizione limitata e in digital download. Tutti i formati sono disponibili a questo link: https://bmgitaly.lnk.to/Unica_OrnellaVanoni

Reduce da una partecipazione come ospite al Festival di Sanremo che ha riscosso consensi unanimi, Ornella mette ora in luce un brano che più di altri rappresenta la sua anima artistica e non solo. Composto da Fabio Ilacqua, che ha firmato anche altri 4 pezzi e gli arrangiamenti dell’album, Isole Viaggianti sembra mettere a fuoco un sentire comune del momento che stiamo vivendo: l’atmosfera concitata delle strofe fotografa l’irrequietezza e il desiderio di fuga – reale e metaforico – dalle costrizioni, dalle consuetudini, dai percorsi prestabiliti, e lo fa con un andamento ritmico che riconduce alle sonorità brasiliane tanto amate da Ornella. Poi, l’incedere inquieto del canto, sempre punteggiato da un umorismo lieve, sfocia in un ritornello arioso e avvolgente nel quale Ornella dà voce in prima persona ai “due eterni passeggeri” che si sorreggono tenendosi per mano “in cerca di sentieri secondari”, simili appunto a due isole viaggianti “sulla via di ieri e quella che verrà”.

“I sentieri secondari sono quelli che ti fanno uscire da uno schema fisso e a scoprire cose nuove, mentre sulla strada maestra può non cambiare mai niente” chiarisce infatti Ornella, che aggiunge a proposito dell’arrangiamento: “Se vuoi dare gioia e felicità, ci sono le percussioni e le sonorità del Brasile, un Paese che mi piace molto”.

Isole Viaggianti è il secondo singolo ufficiale estratto dall’album, dopo Un Sorriso dentro al Pianto, pubblicato a inizio gennaio, come anticipazione di Unica, pubblicato in formato CD Deluxe, CD Digipack, Vinile, Picture Vinyl in edizione limitata e in digital download.

Tutti i formati sono disponibili a questo link: https://bmgitaly.lnk.to/Unica_OrnellaVanoni